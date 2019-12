Conhecida pelas suas avaliações de desempenho, a Antutu tem procurado abrir o seu leque de ofertas noutras áreas. Estas têm surgido, mostrando que ainda há espaço para inovar e criar algo de diferente.

Uma área que ainda não estava a ser avaliada era a das velocidades de acesso à Internet. A Antutu tratou dessa lacuna e agora mostra-nos a primeira lista. Temos aqui um claro vencedor, que dificilmente será retirado deste pódio.

São muitos os fatores que podem tornar um smartphone bom ou mau. Se a maioria dos utilizadores olha para as suas especificações, há ainda que ter em conta coisas como a velocidade de acesso à Internet, a qualidade do ecrã ou o espaço de armazenamento.

A velocidade da Internet nas redes de dados

A Antutu começou agora a olhar para as velocidades de acesso de forma mais séria e a produzir um ranking próprio, baseado nas medições dos utilizadores das suas apps. Assim, temos o Huawei Mate 30 5G a garantir o topo da lista no que toca às redes móveis. Obteve em média 125,52 Mbps de download e 27,35 Mbps de upload.

A lista continua com outro smartphone Huawei, também ele 5G. O Mate 30 conseguiu como velocidade máxima de download de 1231,93 Mbps, superior ao seu concorrente direto. Abaixo temos o Xiaomi Mi 9 Pro 5G, o VIVO NEX 3 5G, o VIVO iQOO Pro 5G e outros smartphones 5G.

No Wi-Fi também a Huawei domina a lista da Antutu

Também no campo do Wi-Fi estes testes de acesso à Internet foram igualmente feitos. Aqui o topo da tabela é mantido inalterado com o Mate 30 Pro 5G e o Mate 30 5G a dominarem novamente. Curiosamente o modelo seguinte é novamente o Mate 30, mas na versão 4G. O vencedor conseguiu atingir os 93,27 Mbps e 32,51 Mbps. No máximo teve 882 Mbps e 578,13 Mbps.

No top 10 encontramos ainda o Mate 20 Pro e o Mate 20. Presentes estão também o Samsung Note 10+ 5G, o Samsung S10 +, o Xiaomi Mi 9 Pro 5G e o OnePlus 7 Pro.

Estas tabelas dependem de muitos fatores externos, mas ainda assim é representativa. A Huawei consegue aqui resultados únicos, que assim reforçam a qualidades dos seus smartphones no acesso à Internet.