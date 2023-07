Samsung está a integrar o ChatGPT no seu browser dedicado ao Android

Apesar de ser já algo do nosso dia a dia, o ChatGPT ainda conquista utilizadores e até marcas, como a Samsung. A gigante coreana parece interessada em ter a IA no seu browser dedicado ao Android e começam agora a surgir as provas de que está a integrar o ChatGPT na sua proposta para navegar na Internet.

O ChatGPT está a chega ao browser da Samsung

A Samsung tem tentado mostrar que ainda tem espaço para inovar no software e no que pode oferecer aos utilizadores. Viu-se isso com a possível mudança do Google como motor de pesquisa para o menos normal Bing e todas as novidades da Microsoft neste campo.

Agora volta a mostrar que poderá estar a querer mudar novamente, mas desta vez com a sua proposta dedicada a navegar na Internet nos smartphones Android. Quer dar ao seu browser a capacidade de usar a IA, e o ChatGPT, e isso estará já a ser incorporado nesta sua ferramenta.

Para provar isso mesmo foram encontradas dentro do código do Samsung Internet Browser provas quase irrefutáveis. Uma análise ao código presente, foram encontradas algumas strings de texto que referem de forma clara o ChatGPT em várias vertentes.

<string name="pref_chatgpt_enable">Enable ChatGpt</string> <string name="pref_chatgpt_lab_title">Test ChatGPT</string> <string name="pref_chatgpt_model">ChatGpt Model</string> <string name="pref_chatgpt_query">Query For Summarizing</string> <string name="pref_chatgpt_query_other_message">Enter chatGPT query to test</string> <string name="pref_chatgpt_title">ChatGpt Settings</string>

Provas clara de que a app Android terá novidades

Estas parecem indicar que chegará integrada nas suas funções experimentais "Labs". Desta forma, e assim que ativar esta funcionalidade experimental no browser, o utilizador poderá tirar partido de todo o potencial do ChatGPT diretamente a partir do navegador web de qualquer smartphone da Samsung.

Espera-se que com esta integração do ChatGPT no browser da Samsung seja possível consultar o chatbot sem ter de recorrer a apps de terceiros. Isso vai permitir criar, por exemplo, resumos de uma página web em questão de segundos.

No momento, esta nova função ainda não está disponível na app da Samsung para Android e a empresa coreana também não confirmou esse cenário. Espera-se que em breve surjam mais novidade e que o ChatGPT possa finalmente ser usado nos smartphones da Samsung, como a marca queria quando ponderou mudar para o Bing em detrimento do Google.