Os purificadores de ar funcionam mesmo?

Na altura das poeiras e das consequentes alergias, há quem não descarte a tecnologia para limpar as impurezas do ar, nomeadamente, os famosos purificadores. Mas será que funcionam mesmo?

Embora possam filtrar as impurezas do ar, os sistemas de ar condicionado tradicionais são limitados e nem sempre eliminam o pó, o pólen e outras partículas da forma que gostaríamos. Por isso, para os mais exigentes, existem os purificadores de ar que servem - passando a redundância - para purificar o ar.

Considerando que os purificadores de ar podem implicar um gasto significativo de dinheiro, a questão que se levanta é só uma: valerá mesmo a pena comprar um?

Primeiro, convém perceber como funcionam esses aparelhos. Do vasto catálogo de opções, das mais variadas marcas e origens, quase todos seguem o mesmo princípio básico: são concebidos para puxar o ar, apanhar quaisquer partículas que ele transporte e, depois, bombear o ar limpo de volta aos espaços.

Conforme recordado pelo Digital Trends, grande parte dos aparelhos combina pré-filtros e filtros HEPA para purificar o ar:

Os pré-filtros são, normalmente, um acessório permanente do purificador de ar. Concebidos para apanhar objetos grandes transportados pelo ar, como pelo de animais de estimação, por exemplo, podem ser lavados quando estão sujos;

são, normalmente, um acessório permanente do purificador de ar. Concebidos para apanhar objetos grandes transportados pelo ar, como pelo de animais de estimação, por exemplo, podem ser lavados quando estão sujos; Os filtros HEPA são concebidos para captar partículas minúsculas, como pó e pólen, e têm de ser substituídos, periodicamente.

Por outro lado, há purificadores de ar que utilizam tecnologia ionizante. Basicamente, criam cargas elétricas, de modo a remover os poluentes que o ar transporta. Para já, contudo, a evidência científica relativamente a esta alternativa não é muito robusta e, por isso, é preferível optar pelas anteriores.

Uma vez instalados, os purificadores de ar podem eliminar uma imensidão de partículas presentes no ar das nossas casas, nomeadamente:

Pó;

Pólen;

Fumo;

Vírus;

Pelos de animais;

Bactérias.

Mas vale a pena comprar um purificador de ar?

Valerá, certamente a pena reforçar a proteção da sua casa com um purificador de ar, especialmente, se alguém por aí tiver alergias sazonais, ou se os pelos do seu animal de estimação forem serventia da casa.

Aliás, o catálogo de opções é de tal forma alargado que é possível que encontre um purificador adaptado à sua carteira. De qualquer forma, antes disso, atente alguns pormenores.

Normalmente, os aparelhos são classificados para uma determinada área, pelo que colocá-los num espaço maior poderá não surtir o efeito desejado, resultando numa limpeza inferior à ideal e na permanência das partículas poluentes na sua casa. Escolha o aparelho certo.

Além disso, há purificadores concebidos para funcionar com diversos tipos de filtros, sejam eles da fabricante do aparelho ou reproduções e adaptações de terceiros. Na dúvida, opte pelo da fabricante do seu produto.

Por fim, deixe o seu purificador fazer o seu trabalho. Para que o funcionamento correto seja possível, é importante que a limpeza seja assegurada, bem como a manutenção. Por isso, os filtros devem ser lavados e substituídos, oportunamente. Além disso, deve garantir que tem alguns de stock,prontos a serem utilizados nas alturas mais críticas.