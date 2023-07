A OnePlus tem estado a experimentar novas áreas e a trazer novos produtos fora do que é a sua linha normal. A mais recente oferta revelada foi um teclado mecânico, que promete muito para os utilizadores. O Keyboard 81 Pro teve agora o seu preço e data de lançamento revelados, mostrando que chega em breve.

Foi no evento de lançamento do OnePlus 11 que a conhecida marca de smartphones resolveu apostar numa nova área de negócio. Depois de muitos anos a vendar telefones de vários escalões de preços, a marca resolveu e apostar nos periféricos dedicados aos fãs mais puristas.

É assim que surge o Keyboard 81 Pro, dedicado ao PC ou ao Mac, onde o utilizador terá mais do que uma simples proposta igual a tantas outras que estão no mercado. Criado em parceria com a Keychron, oferece a utilizador 81 teclas e um botão rotativo completamente configurável pelo utilizador.

O Keyboard 81 Pro estará disponível em 2 versões, o Winter Bonfire e o Summer Breeze. O preço destes 2 modelos diferente, com o primeiro a custar 249,00€ e o segundo a custar 269,00€. A diferença entre as 2 versões limita-se à cor das teclas interiores, que será em tons de cinzento mais claro ou mais escuro.

O nível de personalização deste teclado da OnePlus é elevado, com o utilizador a poder definir as cores de cada tecla. As ligações entre o Keyboard 81 Pro e o CP ou Mac podem ser realizadas por Bluetooth ou pelo tradicional cabo USB-C.

Quanto a datas, a OnePlus também já definiu o momento de chegada do seu teclado. O Keyboard 81 Pro será colocado à venda no dia 26 de julho, havendo a possibilidade de fazer uma pré-encomenda já a partir de hoje. No dia 26 a venda será aberta a todos os que quiserem comprar esta proposta.

Este teclado da OnePlus parece estar a criar um interesse grande na sua comunidade, a julgar pelo que pode ser lido no seu fórum. É uma aposta diferente e que vem colocar a marca numa área onde ainda não tem uma presença, muito para lá dos smartphones.