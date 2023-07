O planeta tem estado a atingir um novo recorde de temperatura, que até agora não eram esperados e que dificilmente vão ser alterados. Quase a cada dia que passa novos limites são ultrapassados e novos registos elevados são marcados. Agora, a OMM retificou um novo máximo no território europeu. Foi na Sicília e foram registados 48,8ºC.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) revelou hoje que validou e confirmou a temperatura máxima mais elevada no território europeu. Foram 48,8 graus centígrados e foram registados na Sicília em 2021. Este é agora o novo máximo registado no território e constitui o recorde de temperatura na Europa continental.

Ainda que este valor seja de 2021, poderá não resistir ao verão deste ano. As vagas de calor presente em todo o planeta têm levado a que os termómetros atinjam novos máximos, o que torna o valor agora ratificado suscetível de ser batido durante a atual vaga de calor.

A OMM é uma agência da Organização das Nações Unidas e que regista os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos no mundo. Esta verifica escrupulosamente todos os recordes anunciados relativos a temperaturas, chuva, seca, vento e relâmpagos ao longo do tempo.

The @WMO will examine any potential new temperature records as intense heatwaves grip the southern USA, Mediterranean, North Africa, Middle East, and some countries in Asia, including China. #StateOfClimate



https://t.co/5NRWpDGJWu pic.twitter.com/RTcBDsnx4n