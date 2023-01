Com pequenos passos, vemos a OnePlus a alargar a sua oferta de produtos. Este ano, além da linha de smartphones, é quase certo que a empresa venha a lançar um tablet. Mas, para já, no evento marcado para 7 de fevereiro, além de um novo e revolucionário smartphone de topo, a empresa vai apresentar o seu primeiro periférico para computador, um teclado.

Segundo o anúncio, será um produto criado para um escritório minimalista e chegará ao mercado entre março e abril.

Com um vídeo curto, disponível no site da OnePlus, é visível em pormenor o design do novo e primeiro teclado da OnePlus. Trata-se um teclado mecânico com o som característico minimizado pelo design criado, sem retirar ao utilizador essa experiência. A OnePlus refere mesmo que "a digitação é transformada para oferecer conforto durante todo o dia, perfeitamente otimizado para trabalhar ou jogar".

Sobre construção, é referido que teclado será em alumínio que acaba por trazer um toque mais premium ao setup onde ficará integrado.

No vídeo fica claro que está preparado para funcionar de forma integrada com o Mac e com o Windows, o que nem sempre é possível, dadas as particularidades de cada sistema.

A destacar ainda estão as opções de personalização avançadas. Este produto vai oferecer suporte total a recursos avançados e personalizáveis, incluindo switches hot-swappable e firmware open source flexível.

Segundo a OnePlus, a funcionalidade hot-swappable vai permitir mudanças rápidas e suaves de switches para personalização exclusiva. O Firmware de código aberto como QMK e VIA permitirá o controle em tempo real sem atualização do firmware, desde a personalização de efeitos de iluminação RGB até o remapeamento de teclas, garantindo que "desbloquear todo o potencial do teclado nunca foi tão fácil".

Do conforto e versatilidade à funcionalidade, o nosso novo teclado mecânico OnePlus foi projetado para capacitar o seu estilo de vida digital

|OnePlus

Esta proposta, segundo o cronograma da OnePlus, começou a ser desenvolvida em novembro do ano passado, em janeiro está a passar por uma fase rigorosa de testes e no dia 7 de fevereiro será lançada ao público, com a produção massiva a começar entre março e abril.