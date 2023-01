Spotify junta-se à vaga de despedimentos em tecnológicas

As grandes empresas de tecnologia tem estado, uma por uma, a anunciar despedimentos de grande escala em várias divisões dos seus negócios. Google, Amazon, Microsoft são três dos grandes que vão dispensar milhares de funcionários.

O Spotify junta-se a este rol de demissões e vai despedir-se de 6% da sua força de trabalho.

A empresa Spotify anunciou que tem nos seus planos a demissão de 6% dos seus funcionários. Isto significa que são demitidas perto de 600 pessoas. Atualmente, emprega cerca de 9800 funcionários, um número de setembro de 2022, e prevê gastar cerca de 35 milhões a 45 milhões de euros em indemnizações relacionadas com esta medida.

A empresa que lidera os serviços de streaming de música e que é tão contestada pelos artistas e produtores pelas comissões pagas, junta-se assim à onda de despedimentos que assola as empresas de tecnologia.

Uma das baixas anunciadas é a da diretora de conteúdos e comercial do Spotify, Dawn Ostroff, com base nos reajustes que estão a ser feitos. Depois do anúncio de reestruturação da empresa, as ações tiveram um impacto imediato na pré-venda de mercado de 3,5%.

Também o Spotify está a ser vítima da diminuição da receita em publicidade e de toda a conjuntura socio-económica mundial, que também está a levar empresas como a Google, Microsoft e Amazon a dispensar os seus trabalhadores neste início do ano.

Uma onda de demissões sem fim à vista

A Alphabet, empresa que controla a gigante das pesquisas Google, está prestes a demitir cerca de 12.000 funcionários numa infinidade de divisões com efeito imediato. Do lado da Microsoft serão dispensados 11 mil funcionários que a própria empresa já veio lamentar, mas afirmar que são necessárias.