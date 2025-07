Recupere e melhore vídeos antigos com o poder da inteligência artificial

Quantas vezes já se encontrou a rever vídeos antigos de família, gravações de férias ou antigos filmes caseiros, apenas para se deparar com imagens desfocadas, granuladas, tremidas ou com baixa resolução? Felizmente, a tecnologia atual permite transformar esses registos preciosos em conteúdos com qualidade surpreendente. Com o VideoProc Converter AI, qualquer utilizador pode restaurar e melhorar antigos vídeos com apenas um clique, recorrendo ao mais avançado processamento por inteligência artificial.

Porque escolher o VideoProc para restaurar os seus vídeos antigos?

Restauro de vídeo, upscaling para 4K, conversão de formatos, edição, downloads e gravação de ecrã — tudo isto pode ser feito no VideoProc Converter AI, potenciado por um desempenho rápido graças à aceleração total da GPU.

Mas o que realmente distingue esta ferramenta é a sua capacidade de restaurar vídeos antigos, com base em três funcionalidades essenciais alimentadas por inteligência artificial: Super Resolução, Interpolação de Frames e Estabilização. Quer os seus vídeos venham de cassetes VHS, câmaras digitais antigas, primeiros telemóveis ou GoPro, DVDs ou gravações online — independentemente da qualidade original — o VideoProc oferece soluções eficazes. Eis porque cada vez mais utilizadores o escolhem como ferramenta de eleição para restauração de vídeo:

Graças aos modelos de IA de nova geração (Gen Detail e Real Smooth V3), o software é até 80% mais rápido e garante melhorias visuais impressionantes. As funcionalidades de melhoria de vídeo/foto com IA estão agora disponíveis tanto para Windows como para Mac .

Funciona também como ferramenta de melhoria de imagem e áudio com IA , evitando o investimento em múltiplos programas separados.

O VideoProc Converter AI disponibiliza uma licença vitalícia económica. E melhor ainda: para assinalar esta grande atualização, está disponível uma oferta especial por tempo limitado — ☞ Apenas 29,95 dólares pela Licença Vitalícia, incluindo 4 ferramentas extra (com valor total de 273,94 dólares!).

AI Super Resolution – nitidez e realismo em 4K

O módulo AI Super Resolution utiliza redes neuronais avançadas para ampliar vídeos antigos até 400% da sua resolução original, melhorando a nitidez, os detalhes e a qualidade visual global.

Casos ideais de utilização:

Digitalização e recuperação de vídeos familiares em VHS ou câmaras de baixa resolução.

Melhoria de vídeos antigos gravados em condições de pouca luz ou com compressão excessiva.

Preparação de vídeos antigos para partilha em redes sociais, YouTube ou projeção em ecrãs 4K.

AI Frame Interpolation – fluidez perfeita em cada movimento

Vídeos gravados a 15 ou 20 FPS tendem a parecer entrecortados e pouco naturais. Com este módulo, é possível transformar artificialmente os seus vídeos antigos em versões suaves a 120 FPS (ou mais), obtendo uma fluidez digna de cinema. Além disso, pode criar vídeos em câmara lenta até 20x mais lentos, sem falhas ou artefactos visuais.

Ideal para:

Suavizar vídeos de desporto, viagens ou atividades, captados com câmaras antigas de baixa taxa de frames.

Restaurar animações clássicas ou filmes vintage com movimento segmentado.

Criar efeitos de câmara lenta com transições suaves, ideais para tutoriais, vídeos desportivos ou conteúdos formativos.

AI Stabilization – estabilização inteligente sem comprometer o conteúdo

É o tormento de todos os vídeos captados à mão: o desfoque provocado pelo movimento. Neste ponto, o VideoProc Converter AI disponibiliza uma estabilização inteligente com tecnologia de IA, que corrige os tremores sem distorcer o enquadramento original.

Seja numa caminhada em família, numa descida de esqui ou num vídeo antigo captado à pressa, este módulo devolve vida a gravações tremidas, tornando-as mais estáveis e agradáveis de ver.

Como dar nova vida aos seus vídeos antigos com apenas um clique

Graças ao poder da inteligência artificial, todo o processo é simples e intuitivo — mesmo para quem nunca utilizou um programa de edição.

Abra o software e selecione o módulo de IA pretendido, como por exemplo o Super Resolução. Importe o vídeo e escolha um modelo de IA adequado à restauração desejada. Clique em “Executar” e guarde o vídeo melhorado no seu computador.

Qual o modelo de IA a escolher no Super Resolução?

A resposta depende do tipo de vídeo e do resultado que pretende. O software disponibiliza quatro modelos de IA distintos, adaptados a diferentes cenários de restauração ou tipos de imagem.

Explore os modelos disponíveis e descubra qual é o mais indicado para os seus vídeos.

Dica: Pode consultar guias mais detalhados para cada funcionalidade deste software na secção de apoio integrada.

A sua suite multimédia completa: muito mais do que apenas restauração

O VideoProc Converter AI não se limita à restauração de vídeo — trata-se de uma ferramenta completa para edição e gestão de vídeo, imagem e áudio.

Restauração de imagens com IA : Além de melhorar e ampliar imagens antigas ou desfocadas, inclui agora duas novas ferramentas baseadas em IA — restauro facial e coloração automática de fotografias .

Limpeza de áudio com IA : Remove automaticamente ruídos indesejados como chiados, zumbidos ou interferências em gravações antigas.

Conversão de vídeo/áudio : Compatível com mais de 420 formatos (MP4, H.264/HEVC, MOV, MKV, WebM, FLV, entre outros).

29 ferramentas rápidas de edição : Cortar, rodar, ajustar velocidade, aplicar filtros, inserir marcas de água e muito mais.

Download de conteúdos online: Compatível com as proteções mais recentes do YouTube — pode guardar facilmente os seus vídeos preferidos.

Oferta especial por tempo limitado: 1 licença vitalícia + 4 ferramentas extra

O VideoProc Converter AI está atualmente disponível com um desconto de 67% na licença vitalícia, que inclui ainda 4 ferramentas bónus. Trata-se de uma licença válida para sempre, sem custos escondidos e com atualizações gratuitas vitalícias.

Pronto para dar nova vida aos seus vídeos e fotografias antigas? Este é o momento certo para experimentar o VideoProc Converter AI!

👉 Edição Básica: Apenas 29,95 dólares, licença vitalícia para 1 computador (preço regular: 78,90 USD).

👉 Edição Familiar: Por mais 10 dólares tem acesso para 5 dispositivos (Windows ou Mac) — ideal para famílias ou criadores de conteúdo (preço regular: 119,90 USD).

Bónus: 4 softwares premium incluídos (versões para Windows)