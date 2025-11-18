Criadores do Pinterest e do X unem-se para criar uma nova rede social

Numa era digital dominada pelo scroll infinito, dois pioneiros das redes sociais modernas propõem uma solução para reconectar os utilizadores com o mundo real. Evan Sharp e Biz Stone, cofundadores do Pinterest e do X, respetivamente, apresentaram na Web Summit a sua nova criação: Tangle, uma aplicação desenhada para "promover uma vida com mais propósito".

A antítese das redes sociais tradicionais

Após o sucesso estrondoso das suas plataformas, tanto Sharp como Stone sentiram que o panorama digital carecia de uma ferramenta que, em vez de capturar a atenção, a devolvesse ao utilizador para ser aplicada na sua vida quotidiana. Esta reflexão foi o ponto de partida para a Tangle, cuja premissa é simples: ajudar as pessoas a viver de forma mais consciente e intencional.

A inspiração para o projeto é, curiosamente, a icónica série infantil "Rua Sésamo". Evan Sharp explicou que, tal como os criadores do programa televisivo, a equipa da Tangle integrou psicólogos e especialistas em espiritualidade.

O objetivo foi construir uma plataforma fundamentada em conhecimento especializado sobre o bem-estar humano, focada em ajudar os utilizadores a alinhar as suas ações diárias com os seus valores e papéis mais importantes.

O problema que a Tangle procura resolver é quantificável. Segundo dados apresentados pelos fundadores, passamos, em média, 40% do nosso tempo acordados a olhar para ecrãs.

Em algum lado, há um pai a olhar para um ecrã, uma criança no andar de baixo a olhar para um ecrã e uma bola de futebol triste na garagem que quer ser usada.

Lamentou Evan Sharp.

Como funciona a Tangle? A IA ao serviço do bem-estar

Para contrariar esta tendência, a aplicação recorre a inteligência artificial (IA) de uma forma inovadora. Ao sincronizar com o calendário do utilizador ou através de informação fornecida manualmente, a Tangle identifica os diversos papéis que este desempenha na sua vida - como pai, amigo, profissional ou filho.

De seguida, a aplicação convida o utilizador a escolher qual destes papéis deseja aprofundar. Com base nessa escolha, sugere três micro-tarefas semanais, simples e exequíveis, para fortalecer essa área.

Os desafios podem ser, por exemplo, dedicar tempo de qualidade como mãe, ser um amigo mais presente ou um companheiro mais atencioso. No final de cada semana, como explicou Biz Stone, "a Tangle compila uma narrativa sobre a sua semana, recordando momentos e progressos" que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

De momento, a Tangle encontra-se numa fase experimental. O seu acesso foi limitado aos participantes da Web Summit com dispositivos iOS, que tiveram a oportunidade de ser os primeiros a explorar esta nova abordagem ao bem-estar digital. A expectativa é que, após esta fase inicial de testes, a aplicação seja disponibilizada a um público mais vasto.

