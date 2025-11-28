Como um adesivo transforma o seu copo num sensor de saúde

Uma equipa de engenheiros desenvolveu um adesivo eletrónico que funciona como um sensor de saúde, fazendo a monitorização sem necessidade de recolha de sangue, visitas ao laboratório ou baterias.

A desnutrição e as deficiências de micronutrientes continuam a afetar milhões de pessoas em todo o mundo.

De facto, embora a vitamina C desempenhe um papel fundamental na função imunológica, na reparação dos tecidos e na absorção de ferro, os testes para a sua avaliação exigem, atualmente, recolhas de sangue e equipamento laboratorial especializado, custando cerca de 50 dólares por teste, nos Estados Unidos.

Com estas barreiras a tornarem a monitorização frequente impraticável para muitas pessoas, um novo adesivo eletrónico procura oferecer uma alternativa simples, conveniente e de baixo custo.

Ao transformar objetos do quotidiano, como copos ou garrafas, em sensores inteligentes, as pessoas podem obter informações em tempo real sobre a sua saúde e bem-estar sem alterar nada na sua rotina diária. Estamos a caminhar para um futuro de "dispositivos impercetíveis" - dispositivos que são discretos e essencialmente invisíveis, de modo que tu nem percebes que os estás a usar. Tu simplesmente segues com o teu dia e o teu copo pode dar-te acesso a todas essas informações valiosas.

Explicou o coautor sénior de um novo estudo, Patrick Mercier, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Informática da Escola de Engenharia Jacobs da University of California San Diego.

Monitorização constante da saúde com um sensor simples e leve

Com uma forma flexível, o novo autocolante fixa-se na parte externa de um copo e recolhe pequenas quantidades de suor quando uma pessoa o segura.

Afinal, apesar do seu tamanho pequeno, as pontas dos dedos estão entre os produtores de suor mais prolíficos do corpo - cada uma contém mais de mil glândulas sudoríparas e pode produzir entre 100 a 1000 vezes mais suor do que a maioria das outras áreas do corpo.

Este fluxo constante de transpiração natural fornece uma fonte de energia contínua que permite que o autocolante funcione mesmo quando o utilizador está em repouso.

Desta forma, em poucos minutos, o sistema obtém energia suficiente para analisar a vitamina C, enviando os resultados, sem fios, para um dispositivo portátil próximo.

A equipa de engenheiros da University of California San Diego construiu o autocolante sobre uma folha de polímero adesiva flexível, integrando componentes eletrónicos impressos.

Uma almofada de hidrogel porosa montada no autocolante recolhe o suor das pontas dos dedos, e uma célula de biocombustível incorporada converte as substâncias químicas do suor em eletricidade, que alimenta uma placa de circuito personalizada e o sensor de vitamina C.

A placa de circuito lê os sinais do sensor de vitamina C e transmite os dados sem fios via Bluetooth.

A maioria das pessoas só obtém um resumo da sua saúde uma vez por ano no médico. Contudo, os nossos corpos mudam com muito mais frequência do que isso. Queremos tornar o acesso aos dados de saúde tão frequente e fácil quanto segurar a sua chávena de café matinal ou a garrafa de sumo de laranja.

Como o sistema não utiliza baterias, pode ser fabricado a baixo custo, potencialmente por apenas alguns cêntimos por unidade, segundo um comunicado oficial.

A sua acessibilidade pode, também, tornar as versões futuras do sistema descartáveis e amplamente acessíveis, especialmente em áreas com poucos recursos.

Em testes, o dispositivo foi colado a um copo descartável e monitorizou com precisão as alterações nos níveis de vitamina C depois de os participantes tomarem um suplemento ou beberem sumo de laranja. Além disso, funcionou por mais de duas horas usando apenas energia derivada do suor.

Entretanto, a equipa planeia expandir a tecnologia para medir nutrientes e substâncias bioquímicas adicionais. As versões futuras poderão enviar leituras diretamente para smartphones ou smartwatches, de modo a fornecer um acompanhamento mais contínuo e em tempo real dos dados pessoais de saúde ao longo do dia.