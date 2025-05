Serviço de robotáxis da Tesla ganha vantagem e já tem data de lançamento

A Tesla, gigante da indústria automóvel elétrica, está prestes a revolucionar o transporte urbano com o lançamento do seu aguardado serviço de robotáxis. Este marco, focado na condução totalmente autónoma, poderá chegar já este ano aos Estados Unidos.

Data e local de lançamento dos robotáxis da Tesla revelados

Fontes da Bloomberg indicam que o serviço de robotáxis da Tesla poderá iniciar operações em Austin, no estado do Texas. Embora a empresa ainda não tenha oficializado uma data, as informações apontam para uma possível estreia a 12 de junho de 2025, antecipando-se a algumas previsões iniciais.

A escolha da cidade de Austin como ponto de partida parece ser estratégica e a confirmação da data exata é agora o único pormenor pendente.

Recorde-se que, há alguns meses, Elon Musk, CEO da Tesla, confirmou que veículos da marca, a operar de forma completamente autónoma e sem necessidade de supervisão humana, iriam transportar passageiros em Austin a partir de junho.

A ambição é iniciar o serviço com sucesso e, posteriormente, expandi-lo para outras cidades dos Estados Unidos até ao final de 2025. Musk salientou que os automóveis verão a sua utilidade aumentada "da noite para o dia" através de uma simples atualização de software.

Robotáxis estão perante testes intensivos

O relatório da Bloomberg menciona que a Tesla tem vindo a realizar diversos testes com os seus robotáxis, envolvendo condutores de segurança e colaboradores da própria empresa. O teste mais recente decorreu esta semana, durante o qual um Model Y foi avistado a circular sem condutor pelas ruas de Austin.

O veículo deslocava-se de forma autónoma, embora um engenheiro da Tesla estivesse presente no assento do passageiro, a monitorizar a operação.

A eleição de Austin como cidade pioneira para o lançamento do serviço de robotáxis não é um acaso. Ao contrário do estado da Califórnia, o Texas não possui uma regulamentação excessivamente rigorosa para veículos autónomos. Os requisitos essenciais para operar nesta jurisdição incluem:

O veículo tem de possuir um seguro válido;

Estar equipado com câmaras;

Ser capaz de respeitar integralmente as leis de trânsito.

Numa teleconferência para apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, Elon Musk exibiu algumas capturas de ecrã da interface de utilizador do robotáxi. Esta funcionalidade será integrada na aplicação móvel da Tesla, permitindo aos utilizadores solicitar um veículo através do seu telemóvel.

Acreditamos que é possível concretizar um negócio autónomo, escalável e rentável através de uma arquitetura baseada exclusivamente em visão, com redes neuronais de ponta a ponta, treinadas com base em milhares de milhões de quilómetros de dados do mundo real. Consideramos que a experiência de software da Tesla é a melhor da sua classe em todos os nossos produtos e planeamos integrar de forma transparente o transporte partilhado na aplicação Tesla.

Afirmou a Tesla.

