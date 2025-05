Fortinet alerta para aumento recorde de ciberataques automatizados com recurso a IA

O Relatório Global sobre o Panorama de Ameaças 2025 da FortiGuard Labs revela crescimento do modelo Cybercrime-as-a-Service na darknet, alimentando um mercado lucrativo de credenciais, exploits e acessos indevidos.

A Fortinet, líder global em cibersegurança e na convergência entre redes e segurança, revelou hoje o seu Relatório Global sobre o Panorama de Ameaças 2025, elaborado pela equipa de inteligência FortiGuard Labs.

Este relatório anual apresenta uma análise abrangente das ameaças ativas durante o ano de 2024, como indicado segundo o modelo MITRE ATT&CK, e destaca a crescente utilização de ferramentas automatizadas e tecnologias de Inteligência Artificial (IA) que estão a reduzir a vantagem tradicional das equipas de defesa.

Fortinet: Principais destaques do Relatório Global sobre o Panorama de Ameaças 2025

Exploração automatizada atinge máximos históricos à medida que os atacantes estão mais focados em identificar precocemente os alvos mais expostos.

Os mercados da Darknet alimentam o acesso simples a kits de exploração

A cibercriminalidade baseada em IA está a aumentar rapidamente.

Intensificam-se os ataques direcionados a sectores críticos

Os riscos à segurança da cloud e da IoT aumentam

As credenciais são a moeda do cibercrime. Em 2024, os cibercriminosos partilharam mais de 100 mil milhões de registos comprometidos em fóruns clandestinos, um aumento de 42% em relação ao ano anterior

Conclusão do CISO: Reforçar as defesas cibernéticas contra as ameaças emergentes

O Relatório Global sobre o Panorama de Ameaças 2025, da Fortinet fornece informações detalhadas sobre as mais recentes táticas e técnicas dos atacantes, ao mesmo tempo que apresenta recomendações prescritivas e informações acionáveis. Concebido para capacitar os CISOs e as equipas de segurança, o relatório oferece estratégias para combater os agentes de ameaças antes que estes ataquem, ajudando as organizações a manterem-se à frente das ameaças cibernéticas emergentes.

O relatório deste ano inclui um “CISO Playbook for Adversary Defense”, que destaca várias áreas estratégicas a privilegiar:

Transição da deteção tradicional de ameaças para a gestão contínua da exposição a ameaças

Simulação de ataques do mundo real

Redução da exposição da superfície de ataque

Priorização de vulnerabilidades de alto risco

Aproveitamento da inteligência da dark web

Descubra como os FortiGuard Labs Advisory Services combinam tecnologia de ponta e serviços especializados para ajudar as organizações a fortalecer a sua postura de segurança antes do surgimento de ameaças. Na eventualidade de um incidente, o FortiGuard Labs oferece uma resposta rápida e eficaz e uma análise forense aprofundada para minimizar o impacto e evitar futuras intrusões, proporcionando uma proteção abrangente no atual cenário digital cada vez mais volátil.