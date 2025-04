Mobi.E: rede pública de carregamentos atinge valores recorde

A Mobi.E é a entidade gestora da rede de mobilidade elétrica em Portugal e foi criada para promover a adoção de veículos elétricos no país. Desenvolve e gere a infraestrutura pública de carregamento de veículos elétricos e recentemente atingiu valores recorde.

Mobi.E com 660 mil carregamentos em março (+48% face a fevereiro de 2025)

A rede Mobi.E registou, em março, o melhor mês de sempre em todos os indicadores –carregamentos, número de utilizadores, energia consumida e número de postos utilizados.

Segundo informações, foram realizados mais de 660 mil carregamentos, o que representa um aumento de 48% face ao mesmo mês do ano passado, efetuados por mais de 108.000 utilizadores distintos, uma subida de 44% em comparação com o período homólogo. Foram consumidos cerca de 14,6 GWh, mais 61% em relação a fevereiro de 2024.

Em média, foram efetuados 21.419 carregamentos por dia, um aumento face a fevereiro, quando a média tinha sido de 20.708 carregamentos.

No primeiro trimestre deste ano, o número de carregamentos já ultrapassou 1,7 milhões de carregamentos, um aumento de 47% em comparação com o mesmo período de 2024.

A infraestrutura tem acompanhado o crescimento da procura. No final de março, a rede de carregamento pública disponibilizava 6.091 postos, o que corresponde a 11.319 pontos (tomadas que podem estar a carregar em simultâneo). Destes, mais de 2330 eram de carregamento rápido ou ultrarrápido (com potência superior a 22 kW), representando 38,3% do total da rede.

Outro dado importante é o facto de, a 31 de março, a rede Mobi.E disponibilizar mais de 377.000 kW de potência, ultrapassando o exigido pelo regulamento europeu para a criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos (AFIR), que determina que deve existir uma potência de 1,3 kW por cada veículo 100% elétrico e 0,8 kW por cada veículo híbrido plug-in.

Em termos de poupança ambiental, no terceiro mês de 2025, a utilização da rede Mobi.E evitou que fossem emitidas para a atmosfera mais de 11.700 toneladas de dióxido de carbono. Seriam necessárias mais de 193 mil árvores, em ambiente urbano, com 10 anos, para reter o mesmo CO2. Fazendo as contas ao trimestre, já foram poupadas mais de 30.700 toneladas de CO2.

Em média, existem atualmente 92 tomadas por 100 quilómetros de estrada e 125 tomadas por 100 mil habitantes.