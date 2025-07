O que terá atingido Saturno? Veja a imagem aqui

Mario Rana, um astrofotografo, registou na manhã de 5 de julho de 2025, um evento diferente em Saturno. Captou o que parece ser um flash de luz brilhante no limbo do planeta.

Mario, que pratica astrofotografia em Hampton, Virgínia, estava a registar Saturno entre as 5:00 e as 5:15 da manhã desse dia.

O seu software DeTeCt analisou o vídeo que ele fez, encontrando esta anomalia aproximadamente às 5:07:56 EDT (10:07 em Portugal continental).

Agora a caça está a ser feita a mais observações para ver se mais alguém apanhou um flash brilhante no mesmo local de Saturno à mesma hora.

Amplifying the call from Marc Delcroix and co. over the weekend: the team are looking to verify/refute a potential impact on #Saturn on July 5th, 09:00-09:15UT. Videos taken by amateur observers at that time might hold the key. This 📸 credit: Mario Rana

pvol2.ehu.eus/pvol2/news/v...

[image or embed]

— Leigh Fletcher (@leighfletcher.bsky.social) 7 de julho de 2025 às 08:37