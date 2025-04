O asteroide 2024 YR4 pode alterar a órbita da Lua?

Depois dos cálculos terem afastado a hipótese do asteroide 2024 YR4 colidir com a Terra, existem agora 3,8% de probabilidades de atingir a Lua. Será que o seu impacto poderá alterar a órbita do nosso satélite natural?

E se um impacto destes desviar a Lua da Terra?

Este tipo de evento astronómico levanta, naturalmente, questões sobre o possível impacto que tal colisão poderá ter. Entre os receios mais comuns está a hipótese de a Lua ser deslocada da sua órbita, o que poderia trazer consequências para a Terra.

Mas será isso sequer possível? Para compreender os efeitos de uma eventual colisão, é necessário analisar os parâmetros físicos envolvidos, nomeadamente a massa da Lua, a massa e velocidade do asteroide, e a energia libertada no impacto.

A Lua tem uma massa de aproximadamente 7,35 × 10²² kg e orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 1 km/s (aproximadamente 3.600 km/h). Já um asteroide com cerca de 100 metros de diâmetro, como poderá ser o 2024 YR4, terá uma massa estimada na ordem dos 10⁹ kg, assumindo uma densidade rochosa média.

Se este asteroide atingir a Lua a uma velocidade típica de 20 km/s, libertará uma energia cinética na ordem dos:

Esta quantidade de energia corresponde a cerca de 50 megatoneladas de TNT, o que representaria um impacto catastrófico à escala humana, mas quase irrelevante à escala lunar.

A energia necessária para alterar de forma significativa a órbita da Lua é da ordem dos 10²⁸ joules, ou seja, mais de 10 mil milhões de vezes superior à energia libertada por esse impacto.

Assim, mesmo em caso de colisão, o asteroide 2024 YR4:

Não conseguirá alterar a órbita da Lua;

Não causará nenhum desvio da trajetória lunar;

Apenas poderá formar uma cratera e libertar detritos.

🧠 Sabias que…

A energia do impacto seria equivalente a ~50 megatoneladas de TNT? Isso destruiria uma cidade inteira, mas é menos que uma gota de água no oceano, comparado com a energia que mantém a Lua em órbita.

Conclusão

A colisão do asteroide 2024 YR4 com a Lua, caso se venha a verificar, será um acontecimento astronómico digno de estudo, mas sem qualquer risco para a órbita lunar ou para a estabilidade da Terra. A energia envolvida num impacto deste tipo é insignificante quando comparada com a energia necessária para alterar o movimento de um corpo com a massa da Lua.

Assim, podemos estar tranquilos: a Lua permanecerá exatamente onde está — a orbitar serenamente o nosso planeta, como tem feito há milhares de milhões de anos.