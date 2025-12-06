ULS do Alto Ave realiza primeiras cirurgias renais robóticas e reforça liderança clínica

A Unidade Local de Saúde do Alto Ave concluiu as primeiras nefrectomias parciais com recurso a robótica, consolidando o seu programa cirúrgico inovador e elevando o nível de resposta especializada na região.

Primeiros procedimentos marcam novo capítulo clínico

As duas cirurgias foram conduzidas pelo urologista Rui Versos, com o apoio de Duarte Vieira e Brito.

Estes procedimentos representam um avanço técnico para a instituição, que tem investido em soluções minimamente invasivas baseadas em tecnologia robótica, elevando a precisão e a segurança operatória.

Programa robótico com resultados já visíveis

Criado há cerca de seis meses, o programa de cirurgia robótica apresenta indicadores clínicos muito positivos.

Segundo fonte hospitalar, destaca-se a redução dos tempos de internamento, uma recuperação mais rápida e um número menor de complicações no pós-operatório, reforçando o impacto prático da tecnologia no bem-estar dos doentes.

Estratégia de modernização dos cuidados cirúrgicos

A instituição afirma que esta aposta tem como objetivo modernizar os serviços cirúrgicos, fortalecer a formação das equipas e garantir aos utentes acesso a técnicas de elevada segurança e eficácia.

A abordagem combina inovação tecnológica com uma política de qualidade centrada no doente.

Alto Ave na vanguarda da cirurgia minimamente invasiva

Para Pedro Cunha, Presidente da ULS do Alto Ave, este marco representa um reforço claro da estratégia seguida. O responsável destaca que a unidade pretende disponibilizar aos utentes a melhor tecnologia disponível, alinhada com princípios de conforto, humanização e qualidade dos cuidados prestados.

A ULS do Alto Ave abrange cuidados hospitalares e primários nos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Mondim de Basto, assegurando uma resposta coordenada e abrangente à população.

Os novos avanços cirúrgicos reforçam a capacidade da instituição para oferecer cuidados de saúde diferenciados e de proximidade.