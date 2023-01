Microsoft faz investimento milionário na OpenAI, a empresa por detrás do ChatGPT

O serviço baseado em inteligência artificial ChatGPT está a ganhar elevada popularidade e, não sendo único no segmento de escrita de textos de forma automática, é o que mais se tem destacado junto dos entusiastas da tecnologia. Aliás, hoje é mesmo uma ferramenta temida e já proibida por algumas entidades.

O ChatGPT é um serviço da OpenAI, empresa que acaba de receber um investimento milionário por parte da Microsoft.

A Microsoft fez o anúncio no seu Blog oficial, onde revela a terceira fase da sua parceria de longo prazo com a OpenAI através de um investimento plurianual e multimilionário para acelerar os avanços da IA ​​e garantir que esses benefícios serão amplamente partilhados com o mundo.

Este acordo junta-se a outros investimentos anteriores da Microsoft em 2019 e 2021 na OpenAI. A empresa estende assim a sua colaboração contínua em supercomputação e investigação em IA, permitindo que cada uma das empresas consiga comercializar as suas próprias soluções de tecnologias avançadas baseadas em IA.

Nesta próxima fase da nossa parceria com a OpenAI, forneceremos a melhor infraestrutura, modelos e cadeia de ferramentas de IA, para que os clientes criem e executem as suas aplicações no Azure com segurança e responsabilidade.

|disse Satya Nadella, CEO da Microsoft

Em concreto, a Microsoft fala em investimento em Supercomputação em escala, aumentando os investimentos no desenvolvimento e implantação de sistemas de supercomputação especializados, para acelerar a pesquisa de IA independente e inovadora da OpenAI. A empresa continuará também a desenvolver a principal infraestrutura de IA do Azure para ajudar os clientes a criar e implantar as suas aplicações IA de forma global.

A Microsoft quer criar também novas experiências baseadas em IA implementando os modelos da OpenAI nos seus produtos para consumidores e empresas e introduzirá novas categorias de experiências digitais baseadas na tecnologia da OpenAI. Isso inclui o Azure OpenAI Service da Microsoft, que capacita os programadores a criar apps de IA de ponta através do acesso direto a modelos OpenAI apoiados pelos recursos confiáveis ​​de nível empresarial do Azure e infraestrutura e ferramentas otimizadas para IA.

Por fim, assume o compromisso enquanto provedor de cloud exclusivo da OpenAI, o Azure, alimentando todas as cargas de trabalho da OpenAI em pesquisas, produtos e serviços de API.