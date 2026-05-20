Dono de uma Cybertruck acreditou em Musk e mergulhou-a num lago. Resultado: foi preso

Um proprietário de uma Tesla Cybertruck acabou detido no Texas depois de ter conduzido a pickup elétrica para dentro de um lago, acreditando que o veículo seria capaz de enfrentar água graças ao "Wade Mode". O incidente reacendeu a polémica em torno das promessas de Elon Musk sobre as capacidades aquáticas.

Cybertruck ficou inutilizada dentro do lago

Um insólito episódio envolvendo uma Tesla Cybertruck ocorreu no estado norte-americano do Texas, mais concretamente no lago Grapevine. O condutor decidiu colocar à prova as capacidades do veículo elétrico em água, mas a experiência acabou da pior forma possível.

Segundo as autoridades locais, o incidente aconteceu na noite de segunda-feira, perto das 20 horas, na zona de acesso a barcos de Katie's Woods Park. A polícia e os bombeiros foram chamados ao local após relatos de uma Cybertruck imobilizada dentro da água.

De acordo com a informação divulgada pela polícia de Grapevine, o proprietário conduziu deliberadamente o veículo para dentro do lago com o objetivo de testar o chamado "Wade Mode", uma funcionalidade criada para melhorar a travessia de zonas inundadas.

No entanto, o resultado esteve longe do esperado. O Cybertruck acabou por deixar de funcionar após entrar demasiada água no veículo. Os ocupantes tiveram de abandonar rapidamente a pickup elétrica, enquanto a equipa de resgate aquático dos bombeiros foi mobilizada para retirar o automóvel do lago.

O condutor acabou detido pelas autoridades e enfrenta várias acusações. Entre elas estão a circulação numa zona encerrada do parque e do lago, ausência de registo válido para embarcações e diversas infrações relacionadas com segurança aquática. Até ao momento, continua sob custódia.

As promessas de Elon Musk sobre a água

Grande parte da polémica em torno deste caso tem que ver com antigas declarações de Elon Musk acerca do Tesla Cybertruck. Ainda antes do lançamento oficial do modelo, em 2022, o empresário afirmou que a pickup elétrica seria "suficientemente impermeável" para funcionar quase como um barco.

Na altura, Musk chegou mesmo a dizer que o objetivo era permitir que o Cybertruck atravessasse rios, lagos e até pequenos troços marítimos. Entre os exemplos referidos estava a travessia entre a Starbase da SpaceX e South Padre Island, no Texas.

Contudo, essas capacidades nunca chegaram verdadeiramente ao produto final. O chamado "Wade Mode" apenas aumenta temporariamente a altura da suspensão e pressuriza o compartimento da bateria para facilitar passagens em água pouco profunda.

Na prática, o sistema foi concebido para atravessar pequenos cursos de água ou zonas inundadas de baixa profundidade, não para circular dentro de lagos.

Garantia da Tesla não cobre danos provocados por água

Outro detalhe importante é que a própria garantia da Tesla não protege os proprietários contra danos provocados por utilização inadequada em água ou atividades de off-road extremas.

Especialistas e vários meios internacionais têm alertado repetidamente que existe uma diferença significativa entre as declarações promocionais de Elon Musk e aquilo que está efetivamente coberto pela marca.

Este caso volta a demonstrar os riscos de interpretar literalmente algumas das promessas feitas pelo CEO da Tesla.

Apesar de parecer um episódio isolado, já existiram vários casos semelhantes envolvendo a Cybertruck. Em 2024, um proprietário na Califórnia ficou atolado após tentar utilizar o “Wade Mode” dentro de água. Na altura, a patrulha rodoviária norte-americana ironizou com a situação, afirmando que "Wade Mode não significa modo submarino".

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