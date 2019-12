É expectável que a Apple apresente, nos primeiros meses de 2020, um renovado iPad Pro. Este poderoso tablet será a referência da empresa de Tim Cook neste segmento e poderá ser bastante idêntico ao iPhone 11 Pro!

As primeiras imagens deste dispositivo começam a ser agora reveladas, deixando a comunidade a deslumbrar com a futura apresentação deste novo produto.

O iPad foi um dos dispositivos mais bem sucedidos da Apple neste última década. Abriu portas para um novo tipo de equipamentos que são úteis para milhões de utilizadores em todo o mundo.

Nos últimos modelos a empresa de Cupertino tem-se dedicado sobretudo a trazer inovações ao modelo Pro. Este é o porta-estandarte e o modelo mais caro da gama. Em 2020 é esperado que receba uma renovação que o aproxime do iPhone 11 Pro!

Com base nos rumores atuais, foram criadas imagens computadorizadas que nos dão um vislumbre do possível Apple iPad Pro de 2020.

Imagens mostram semelhanças com o iPhone 11 Pro

Mais especificamente, os rumores indicam a introdução de dois iPad Pro que diferem no tamanho do ecrã – 12,9″ ou 11″ – a serem lançados no próximo mês de março.

Com base em toda a informação a circular de momento, o famoso utilizador do Twitter @OnLeaks criou imagens computadorizadas deste hipotético tablet.

O principal destaque, como pode ser visto nas imagens, está no módulo das câmaras traseiras. Com uma configuração de três sensores, as semelhanças com o que foi implementado no iPhone 11 Pro são notórias!

anterior próxima

Para além disso, não foram adiantados mais estimativas quanto ao que poderá ser o próximo iPad Pro. As principais diferenças estarão nas câmaras, sendo que o restante design do terminal é bastante equiparável ao que está atualmente no mercado.

Não obstante, é naturalmente de esperar que tenha incorporado o mais recente chip da Apple. No que toca ao design, o que acha deste equipamento? Fará sentido incorporar uma configuração de câmaras como as do iPhone 11 Pro no iPad Pro? Partilhe a sua opinião nos comentários!

Top 5 das melhores apps para usar o Apple Pencil no iPad Pro