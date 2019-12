Recentemente, o cientista Dr. James O’Donoghue partilhou um clip feito por si em que fez uma animação que mostra a diferença de velocidade de rotação dos oito planetas do Sistema Solar.

O resultado é muito interessante e educativo. A diferença entre os planetas é tal que alguns quase parecem parados!

Como todos sabemos, os planetas rodam sobre si a velocidades muito diferentes. Estes valores acabam por influenciar a duração de um dia em cada um destes astros, com o Sistema Solar a ter uma diversidade enorme de corpos celestes.

Nesse sentido, o cientista Dr. James O’Donoghue criou um clip animado em que mostra essas diferenças. O vídeo foi partilhado no YouTube e, apesar de curto, permite-nos constatar as diferenças de forma peculiar!

Resumidamente, o cientista segmentou um planeta e dividiu pelos oito planetas do Sistema Solar. Organizados pela distância ao Sol, podemos ver que Mercúrio e Vénus são extremamente lentos e por isso têm dias que duram muito tempo na Terra.

Deste modo, é quase imperceptível que Vénus se move num sentido oposto ao da maioria dos planetas.

Contrariamente a Vénus, Júpiter gira a uma velocidade 2,4x superior à da Terra e por isso é o planeta com o dia mais curto do Sistema Solar.

No seu canal de YouTube, o cientista tem mais animações deste género! Todas relacionadas com o Espaço, são um bom conteúdo educativo à distância de um clique.

As minhas animações foram feitas para mostrar o mais instantaneamente possível todo o contexto do que estou a tentar transmitir. Quando eu estudava para os meus exames, costumava desenhar conceitos complexos à mão apenas para realmente entender, e é isso que faço no meu canal de YouTube.