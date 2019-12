Quais os tópicos mais pesquisados na Wikipedia em 2019?

A Wikipedia é uma das plataformas mais frequentadas da Internet, com milhões de internautas a consultar diariamente esta enciclopédia online.

Recentemente foram divulgados os tópicos mais pesquisados em 2019 e, definitivamente, tal remete-nos para uma das maiores tendências e realidades da Internet atual.

Em 2019, foram registados mais de 260 mil milhões de acessos a páginas da Wikipedia. Tais números mostram a relevância desta enciclopédia que é mantida pela comunidade de voluntários e pela Wikimedia Foundation.

Com tantos acessos, existe a possibilidade de os artigos com mais acessos corresponderem a algumas das tendências do ano. Tal acaba por ser verdade, ao constatar o Top 25 de artigos mais visitados na Wikipedia em 2019!

O artigo mais visitado é, com larga vantagem, o dedicado ao filme comercialmente mais bem sucedido de sempre. Produzido pela Marvel, Avengers: Endgame foi um fenómeno que encheu salas de cinema por todo o mundo!

O que nos dizem mais os tópicos mais pesquisados de 2019

Acima de tudo, na lista da Wikipedia constam tópicos relacionados com entretenimento e cultura pop. Marvel, cinema, séries e algumas celebridades tanto da música como da política constam neste Top 25 divulgado recentemente no Medium.

Assim sendo, é notória a influência que estes temas têm na sociedade. Num compêndio de informação tão poderoso e completo como é a Wikipedia, não deixa de ser surpreendente que os internautas pesquisem sobretudo temas relacionados com filmes, séries e jogos que acabaram de ver.

Dezesseis dos vinte e cinco principais artigos estão relacionados com produtos de entretenimento consumidos nos cinemas e smartphones. Pelo menos cinco deles estão relacionados diretamente pelo domínio dos filmes de super-heróis, incluindo os três filmes lançados pela Marvel em 2019.

Para os mais curiosos, é ainda divulgada a lista com os 5.000 tópicos mais visitados de 2019. A título de exemplo, Cristiano Ronaldo está em 31.º e Elon Musk ficou-se pelo 39.º lugar.

Farto das redes sociais? Adira à greve incitada pelo co-fundador da Wikipedia!