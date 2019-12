Nos tempos que correm, os jogos não precisam obrigatoriamente de ter uma grande produção ou um forte investimento para serem interessantes ou conseguirem apresentar argumentos suficientes para entreter genuinamente os jogadores.

Muitas vezes, e foi assim que surgiram alguns dos melhores jogos de sempre, basta uma ideia simples e criativa e um par de mãos para a codificarem.

Esse é o caso de Tools Up!, um jogo do polacos da All in! Games.

A ideia de Tools Up! é simples. o jogador (ou jogadores) são uma equipa de empreiteiros que têm como missão a de arranjar vários apartamentos de um edifício.

Cada apartamento apresenta um estado de degradação diferente o que significa que cada apartamento apresentará um grau de exigência e desafio diferentes.

Se nos mais acessíveis, apenas poderá ser necessário pintar as paredes, noutros poderá ser exigido rebocar paredes ou assentar mosaicos, por exemplo.

Tal como referi, a ideia do jogo é extremamente simples e, em abono da verdade, eficaz. Podendo ser jogado em cooperação local, o jogo apresenta-se como uma forma bastante divertida de se passar um bom par de horas.

Pintar, rebocar, colocar mosaicos, carpetes… todas elas tarefas necessária nos diversos apartamentos por onde vamos passando e onde a cooperação (quando em multiplayer) é crucial.

Em cada cenário, o jogador tem com apoio,o Projecto da casa que é o diagrama onde se pode ver o resultado pretendido com as obras e como terá de ficar o apartamento no final. É também quando pegamos no Projecto que podemos rodar a câmara e ter uma melhor perspectiva do que é necessário fazer.

Isto pois o trabalho tem de ser bem feito e a avaliação final chega através de um sistema de 3 estrelas. Apesar de ser simples a conclusão de cada nível com 2 estrelas, o grande desafio será o de obter as 3 e isso… requer bastante gestão e capacidade de organização.

Sim, além de um enervante temporizador, os critérios para um trabalho bem feito são exigentes (tal como os empreiteiros são).

Além das tarefas terem de ser concluídas (paredes pintadas, chão arranjado,…) os jogadores terão de conseguir entregar o apartamento em óptimo estado de limpeza, ou seja, não poderão haver indícios das obras. Isto significa que todo e qualquer lixo ou entulho terão de ser removidos do interior das casas após as obras concluídas.

Tudo isto implica uma clara necessidade de boa gestão do tempo, da ordem de execução e até mesmo do posicionamento dos objectos (como o balde do lixo). Todo o tempo conta e até o molhar do pincel na lata corresponde a segundos importantes que não podem ser desperdiçados.

Outro exemplo: o balde do lixo enche e é necessário esvaziar quando cheio, o que demora tempo.

Um dos pormenores que mais apreciei foi o da colocação de mosaicos que exige um certo tempo de secagem antes de podermos passar por cima deles outra vez. Novamente isso requer uma abordagem táctica na ordem e altura de colocar cada mosaico.

E o mais incrível é que tudo isto é feito com recurso a apenas 2 botões. Simples e eficaz.

No calor das obras, em particular quando jogamos em coop, existe grande probabilidade de ocorrerem acidentes, como por exemplo, arrancarmos uma porta. Esses acidentes têm o preço de mais alguns segundos perdidos.

Por vezes esses acidentes acontecem por causa do principal problema que o jogo apresenta, a dificuldade de selecção. Nem sempre conseguimos executar as acções pretendidas e o jogo acaba por optar por outra acção nas imediações.

Nada no entanto que ofusque o valor do jogo, que se apresenta, tal como referi, bastante simples e acessível. É um daqueles casos de jogos adequado para todos os membros da família, independentemente da idade.

Veredicto: Um jogo simples e divertido orientado para o trabalho em equipa, faz com que Tools Up! seja um titulo adequado para ser jogado em família. Um jogo onde os elementos das variadas idades podem e conseguem usufruir de uma forma simples e eficaz.