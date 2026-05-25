ESET lança plataforma de formação e sensibilização em cibersegurança

A ESET anunciou o lançamento da nova plataforma ESET Cybersecurity Awareness Training, uma solução online criada para ajudar empresas a formar colaboradores, avaliar conhecimentos e reforçar a resiliência digital das organizações.

ESET Cybersecurity Awareness Training

A nova plataforma surge como resposta a um dos maiores desafios atuais da cibersegurança empresarial: o fator humano. A falta de competências e sensibilização dos colaboradores continua a ser uma das principais portas de entrada para ataques informáticos, podendo resultar em prejuízos financeiros e danos reputacionais significativos.

Segundo a empresa, esta solução permite também apoiar requisitos de conformidade e seguros cibernéticos, ajudando as organizações a criar uma cultura de segurança mais sólida.

“Os colaboradores bem formados são a base de uma organização resiliente aos ciberataques”, referiu Michal Jankech. O responsável explica ainda que a plataforma foi desenvolvida para ir além da simples conformidade, apostando em conteúdos interativos, gamificação e cenários adaptados ao contexto real das ameaças digitais.

Uma das funcionalidades em destaque é o simulador avançado de phishing, que permite às empresas criar campanhas ilimitadas de simulação de ataques. A ferramenta disponibiliza centenas de modelos atualizados regularmente, além da possibilidade de criar campanhas personalizadas para testar a reação dos colaboradores perante ameaças realistas.

A plataforma inclui ainda integrações com serviços cloud de terceiros e uma API completa, facilitando a ligação a sistemas já utilizados pelas empresas, como LMS, SSO, CRM e HRIS.

Do lado da gestão, os administradores de TI passam a ter acesso a um painel centralizado com estatísticas sobre o progresso das formações, resultados das campanhas de phishing e organização de utilizadores em grupos personalizados. Desta forma, torna-se possível adaptar campanhas e ações de formação às diferentes funções e necessidades dentro da organização.

Com esta solução, a ESET reforça a sua estratégia focada na prevenção e na redução da superfície de ataque, apostando numa abordagem prática e simplificada para a sensibilização em cibersegurança.

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