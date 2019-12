Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Englishman In New York – Sting

Gordon Matthew Thomas Sumner, CBE (Wallsend, 2 de outubro de 1951), mais conhecido pelo seu nome artístico, Sting, é um vocalista, cantor e ator britânico. Antes da sua carreira a solo foi o principal compositor, cantor e baixista da banda de rock The Police. Vendeu ao longo da sua carreira mais de 200 milhões de discos, e recebeu dezasseis Prémios Grammy pelo seu trabalho, incluindo o seu primeiro, por “melhor performance instrumental de rock”, em 1981, e recebeu uma nomeação para o Óscar de melhor canção original.

Sting, que já era conhecido como vocalista do grupo The Police, tornou-se ainda mais famoso após a turné do disco Nothing Like the Sun, realizada no país em 1987. Após um memorável concerto realizado em novembro daquele ano no Estádio do Maracanã, iniciou viagens pela Amazónia, onde conheceu o cacique Raoni; após essa amizade, Sting passou a defender a causa ecológica. Casado com a atriz e produtora Trudie Styler, Sting tem seis filhos e vive dividido entre sete luxuosas residências na Europa e nos EUA.

