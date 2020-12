Apple estará a desenvolver um novo SoC M1 que terá 32 núcleos

Com o M1 a Apple veio mudar as regras do mercado e criar uma nova proposta que revolucionou os SoC e os processadores dos PCs. Esta sua proposta tem níveis de desempenho únicos e que ultrapassam quase tudo o que está no mercado.

Sabe-se, no entanto, que a Apple não vai querer ficar por aqui. A marca já estará a preparar a sua atualização, mas este será dedicado a equipamentos mais exigentes. Será a próxima aposta e irá equipar a próxima fornada de computadores a serem lançados.

M1, um SoC que mudou tudo

Lançado para equipar os novos Mac Mini e MacBook Air e Pro, o M1 tem dado conta do recado de forma única. O seu desempenho está acima do que a concorrência oferece na maioria dos casos, provando que a aposta da Apple foi certa e no sentido correto.

Claro que por agora a marca tem apenas uma proposta para os seus computadores portáteis menos potentes, mas os seus planos não vão ficar por aqui. Os rumores anteriores apontavam para uma novidade que chegaria em breve e agora terá sido confirmado.

Apple terá novidades em 2021

O mais recente rumor mostra que a Apple terá continuado os seus desenvolvimentos, com um propósito bem específico. Está a preparar agora as propostas para as suas máquinas de maior desempenho, para assim alargar a sua gama nesta arquitetura.

Do que foi revelado, este será um SoC com ainda mais desempenho e que para isso irá contar com uma alteração de peso e importante. A Apple irá aumentar o número de núcleos que este tem, atingindo assim os 32, sendo dedicado ao Mac Pro.

Mais núcleos e mais desempenho

Mas há ainda mais notícias interessantes neste campo e para o futuro. A Apple poderá estender esta configuração e fazer crescer ainda mais este SoC, levando-o ainda mais longe. A marca poderá criar um SoC com 128 núcleos, dedicado às suas máquinas de topo.

Caso se confirmem estas novas propostas, fica clara a linha da Apple para os próximos anos. Este SoC terá versões de 8, 16, 32 e até 128 núcleos, cada um dedicado a um segmento e a um grupo de máquinas específicas e bem identificadas.