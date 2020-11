Todo o mundo da tecnologia tem estado de olhos postos no SoC M1 que a Apple apresentou recentemente. Tudo aponta para que este seja uma verdadeira revolução na capacidade que os PCs têm ao nível de desempenho.

Se até agora a marca apenas se focou em alguns computadores Mac, espera-se que para breve surjam mais novidades. Agora, ainda em forma de rumor, surgem informações de um novo SoC, por agora designado como M1X e que será para os PCs maiores.

Há um novo SoC da Apple a ser preparado

O novo SoC M1 da Apple tem mostrado estar acima do que era esperado. Assente numa arquitetura ARM, este foi desenhado para dar ainda mais desempenho aos computadores da marca de Cupertino, de uma forma simples.

Por agora, esta novidade está dedicada apenas a 3 computadores, o Mac Mini, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas, mas espera-se que seja alargado a outros. Sabe-se, no entanto, que a Apple estará já a preparar novidades para um futuro próximo e para novas máquinas.

Desempenho será a sua melhor capacidade

Um novo rumor que agora foi lançado no Twitter, dá conta de que a Apple estará já a preparar o novo SoC que vai equipar os futuros equipamentos. Este é por agora conhecido como o M1X, mas muito provavelmente não será este o seu nome final e definitivo.

Do que é revelado, este novo SoC M1X deverá estar equipado com 12 núcleos. Destes, 8 vão ser especificamente otimizados para o elevado desempenho e os restantes 4 vão ser usados para eficiência energética. Espera-se que esta novidade surja em meados do próximo ano.

M1X deverá chegar num novo MacBook

A primeira máquina a receber este novo SoC da Apple deverá ser um novo MacBook Pro de 16 polegadas. O curioso desta situação é que a Apple não o deverá apresentar de forma oficial. Irá limitar-se a lançar um press release a dar conta do lançamento desta sua nova máquina e do seu novo SoC.

Esta será mais uma excelente novidade para a Apple e para os seus computadores. Se o M1 é já uma proposta muito interessante, esta futura evolução irá certamente ser outro passo para melhorar drasticamente o desempenho dos computadores, em especial os da marca.