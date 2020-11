A Apple está com toda a sua nova série de iPhone lançada no mercado. Como tal, o iPhone 12 nos seus vários modelos estão nas mãos de milhões de utilizadores que começaram a adaptar a nova máquina ao dia a dia. Como tal, alguns bugs surgiram e a Apple lança agora uma nova versão, o iOS 14.2.1, para corrigir esses problemas.

As correções são essencialmente bugs para as mensagens MMS, o bug nos dispositivos auditivos e mais umas questões no iPhone 12 mini.

Se tem um iPhone 12 então saiba que a Apple lançou uma espécie de vacina para corrigir maleitas que o iOS 14 trouxe aos iPhones mais recentes. Assim, com esta nova versão, além dos bugs desaparecerem, poderá estender a sua ação a dispositivos que não estavam a funcionar corretamente.

Portanto, no iOS 14.2.1 a Apple incluiu as seguintes melhorias para o iPhone:

Algumas mensagens MMS podiam não ser recebidas.

Os dispositivos auditivos Made for iPhone podiam ter problemas com a qualidade do som ao ouvir áudio a partir do iPhone.

O ecrã bloqueado podia deixar de responder no iPhone 12 mini.

Conforme demos a conhecer, alguns bugs estavam a dificultar a utilização de alguns modelos do novo smartphone da Apple. Isso ficou agora resolvido.