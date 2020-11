House of Ashes é o terceiro episódio da The Dark Pictures Anthology, uma série de terror que foi lançada pela Capcom em 2019 com Man of Medan.

Apesar de ainda estar um pouco longe, já se sabe alguma coisa sobre House of Ashes.

A série The Dark Pictures Anthology, da qual fazem parte os títulos já lançados de Man of Medan e Little Hope, corresponde a uma sucessão de histórias de terror que tentam criar enredos fortes, densos e pesados e que consigam ainda ter o dom de assustar intimamente que os joga. Com a possibilidade de se jogar online de forma cooperativa, o jogo alcança uma dimensão muito mais absorvente e interativa.

House of Ashes em desenvolvimento pela Supermassive Games, será o próximo jogo da série e, será lançado em 2021.

House of Ashes ocorre no Iraque, no final da Guerra do Golfo

A história de House of Ashes é bastante original e interessante e decorre durante a Guerra do Iraque.

A ação decorre no ano de 2003 numa altura em que o exército dos Estados Unidos se encontra prestes a terminar com o conflito. Durante uma missão especial, levada a cabo por forças de elite americanas, é feito um ataque a uma suposta instalação de armas químicas subterrâneas, situadas nas Montanhas Zagros. A acompanhar o ataque encontra-se a agente de campo da CIA Rachel King.

No entanto, algo não corre conforme planeado e as tropas americanas caem numa emboscada por uma patrulha local liderada pelo Sargento Salim Othman.

No calor do conflito, uma cratera gigantesca abre-se no chão e engole os soldados para as ruínas de um antigo templo sumério. Aquilo que parecia um templo abandonado é, na realidade, um local amaldiçoado e algo maligno desperta na escuridão.

Na luta pela sobrevivência, iremos descobrir segredos ocultos daquele local, assim como teremos de tomar decisões moralmente complicadas.

Será que cada um dos sobreviventes apenas quererá salvar o próprio pescoço, ou colocará de lado os seus medos e rivalidades pessoais para lutar em equipa?

“Estamos entusiasmados em revelar este terceiro jogo dentro da Antologia Dark Pictures. Como nas histórias anteriores, House of Ashes trará uma nova história e elenco de personagens para os jogadores, com as suas próprias reviravoltas e reviravoltas únicas, e uma nova ameaça para as personagens enfrentarem. Mal podemos esperar para partilhar mais detalhes sobre a história!” disse Pete Samuels, CEO da Supermassive Games.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes será lançado em 2021 para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Digital.