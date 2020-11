Netflix: Costuma partilhar a sua password? É melhor ter cuidado

O Netflix é o serviço de streaming mais popular do mundo. Os utilizadores podem partilhar o serviço com outros e para isso é necessário partilhar também a password de acesso.

A partilha de palavras-passe com terceiros tem vindo a tornar-se uma prática comum no contexto do uso de plataformas online como Netflix, Amazon Prime e Spotify. Mas é melhor ter atenção!

É bom partilhar – exceto quando pode ser um risco. A ESET avaliou os novos hábitos de partilha de palavra-passe de serviços de media com outras pessoas e deixa dicas sobre boas práticas de utilização das suas credenciais de acesso.

Vale a pena lembrar que quando usamos a mesma palavra-passe em serviços de media que usamos para outras contas, a partilha de informação torna-se um fator preocupante e que eleva o risco das nossas contas ficarem comprometidas. A ESET estabelece como bom ponto de partida as boas práticas de utilização de palavras-passe.

Por exemplo, pode acontecer partilharmos palavras-passe com pessoas que, mais tarde, deixamos de ver, o que pode pôr em causa a segurança dos nossos dados, especialmente nas situações em que se usam as mesmas credenciais de acesso em múltiplas contas.

Importa também considerar a forma como partilhamos as palavras-passe e como isso também nos pode pôr em risco. A transmissão de palavras-passe por escrito online representa um perigo se pensarmos que as pessoas com quem partilhámos essa informação podem, propositada ou acidentalmente, passá-la a outros sem o nosso consentimento. No Twitter há inclusive registo de utilizadores que pedem aos seus seguidores acesso a credenciais de Netflix, existindo pessoas que satisfazem essas solicitações.

O uso de palavras-passe em múltiplas contas online é um hábito que acarreta a sua quota-parte de perigos. As palavras-passe mais complexas, como as “frases-passe”, são mais fortes contra ataques, mas ao duplicarmos esses termos na Internet aumentam as chances das nossas contas serem comprometidas – ainda para mais se partilharmos esses acessos com terceiros.

Um Gestor de Passwords é sempre uma boa opção…até para o Netflix

Além de se recomendar uma maior cautela na partilha de palavras-passe, para evitar que usemos sempre as mesmas credenciais em múltiplas contas, a ESET sugere o uso de um gestor de palavras-passe de confiança.

Os gestores de palavras-passe são uma forma segura de armazenar palavras-passe para que não tenha de se lembrar de várias credenciais únicas, sendo apenas preciso saber a palavra-passe de acesso ao gestor (ou entrar através de um registo biométrico). Estas ferramentas são robustas e assim será o único a ter acesso às suas inúmeras credenciais, mantendo os hackers longe das suas palavras-passe.

