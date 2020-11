Tem alguma password desta lista? Se sim, mude-a já

A maioria dos serviços online continua a ter como mecanismo de proteção uma password. No entanto, apesar dos muitos avisos, os utilizadores continuam a usar passwords fracas e comuns o que simplifica ação de ataques informáticos.

Recentemente foi lançada a lista de passwords mais comuns em 2020. Veja se a sua está na lista e mude-a de imediato!

Ter uma password simples de decorar dá jeito, mas é um enorme buraco na segurança dos serviços que usamos. Nesse sentido, é importante que as passwords sejam fortes, com vários caracteres e que não constem de “listas negras de passwords”.

Tem alguma password destas 200? Estas são as mais populares em 2020

Recentemente a NordPass, revelou um TOP das 200 passwords mais conhecidas e mais usadas nos últimos tempos. A password mais comum é a já habitual 123456.

Segue-se a password 123456789. Na terceira posição está a password picture1. Se percorrer a lista irá certamente encontrar muitas passwords e questionar como é que um dia um utilizador escolheu aquela palavra para ser a sua segurança.

A não utilização das palavras mais óbvias é o princípio das regras. Nada de palavras que sejam originárias de dicionário e as sequências mais simples de teclado.

Para além dessa regra aconselha-se a utilização de caracteres menos comuns, tais como a vírgula, o cardinal e muitos outros que têm disponível no teclado. Devem alternar entre números e letras, e aconselha-se também a utilização de minúsculas e maiúsculas.

Lembrem-se, no entanto, de não criar uma palavra passe de tal modo complicada que depois não se conseguem lembrar dela. Usem uma frase que conhecem bem e alterem os caracteres que a compõem. Façam mudanças entre as vogais e as consoantes com números que se assemelham.

Leia também…