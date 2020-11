A Realme é uma das marcas que mais tem crescido no mercado dos smartphones, com propostas que se vão distinguindo principalmente no preço, face às características. Depois de no início de outubro terem sido disponibilizados os modelos Realme 7 e 7 Pro, eis que agora é a vez do 5G tomar conta da gama média.

Conheça o Realme 7 5G.

O Realme 7 5G

O 5G deixou de ser um exclusivo dos smartphones de topo, com o lançamento de processadores de gama média com suporte a tal tecnologia. São hoje já várias as marcas que apostam na sua inclusão nos seus smartphones e a Realme fê-lo hoje com o mais um lançamento. O Realme 7 5G vem assim juntar-se aos modelos 7 e 7 Pro lançados já há mês e meio.

Disponível em pré-venda por 279 € e na cor azul, mais concretamente Mist Blue, o Realme 5G destaca-se em vários aspetos, nomeadamente na sua grande bateria de 5000mAh que carrega a 30W através da tecnologia Dart Charge.

O processador que integra é, portanto, o Dimensity 800U da MediaTek, um octa-core a 2,4 GHz e com uma GPU ARM G57. A Realme disponibiliza este smartphone com 6 GB e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã é de 6,5″ com resolução FullHD+ de 2400 x 1080 píxeis. Além disso, oferece uma taxa de atualização de 120 Hz e tem proteção de vidro Gorilla Glass.

Câmaras e outros pormenores

No que respeita à fotografia e vídeo, o smartphone conta com uma câmara principal de 48 MP com capacidade de gravação de vídeo máxima de 4K a 30 fps e ainda grava, por exemplo, a 1080p a 60 fps e tem tecnologia para estabilização de vídeo.

Esta câmara faz-se acompanhar por mais três, uma de 8 MP, outra de 2MP (macro) e ainda uma terceira a preto e branco. A câmara de selfies é de 16 MP.

O smartphone conta com três slots para cartões, dois para nano-SIM e um para cartão de memória microSD. Tem ainda Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e GPS (AGPS / Glonass / Beidou / Galileo). O sensor de impressões digitais está colocado na lateral do Realme 7 5G.

No campo do som, oferece tecnologia Dolby Atmos & Hi-Res Audio e tem um microfone. Por fim, é de referi que vem com Android 10 modificado pela interface de utilizador realme UI.