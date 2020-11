TV Time – a melhor app para organizar os seus filmes e séries e descobrir novidades

Quantas séries viu no último mês? E no último ano? Qual foi aquele filme que o marcou mas… já não se lembra do nome, no meio de tantos assistidos? Com os serviços de streaming e todos os canais de filmes e séries disponíveis não é fácil ter noção de tudo o que já viu, os episódios que faltam e até o tempo que passou a olhar para um ecrã.

Há apps que ajudam e a TV Time, disponível na Play Store, App Store e App Gallery, é talvez uma das melhores e mais completas organizar tudo aquilo que já viu, o que quer ver a seguir e ainda encontrar coisas novas.

A quantidade de séries, filmes e até documentários de qualidade nunca esteve tão acessível como hoje. A própria forma de se consumir uma série é completamente diferente de há poucos anos, em que tínhamos que esperar uma semana para assistir a mais um episódio a determinada hora.

Hoje, mesmo que sejam episódios semanais, podem ser vistos a qualquer momento, mas as plataformas de streaming vieram trazer algo ainda mais “viciante”, com todos os episódios disponíveis no dia de estreia. Isto dá lugar a verdadeiras maratonas em frente à TV, ao smartphone ou ao PC… Em qualquer lugar.

Com tanto conteúdo assistido e para assistir, em tantas plataformas diferentes, poderá ser relevante ter um local onde pode ter tudo listado.

As apps móveis estão cá para ajudar.

TV Time – a melhor app para organizar os seus filmes e séries

Disponível gratuitamente nas várias lojas de apps móveis, a TV Time surge como uma completa aplicação para gerir todos os conteúdos de filmes e séries. Nomeadamente, aqueles que já viu, que está a ver e que quer ver no futuro.

A aplicação requer um registo, através de e-mail, Facebook ou Twitter e começa logo por apresentar uma lista de séries em destaque na Netflix, as mais populares ou as tendências. Só tem que ir assinalando as que já viu e, em seguida, surgem a possibilidade de marcar as temporadas já assistidas.

Feito este pequeno primeiro passo, depois só tem que explorar mais para completar a sua lista de séries assistidas ou marcar os episódios já vistos de alguma que esteja a ver no momento. O processo é semelhante para os filmes.

Existe ainda uma lista de “Brevemente” onde poderá adicionar os conteúdos que quer ver no futuro. Além disso, poderá saber em que dia sai mais um episódio de uma série que anda a ver.

Por fim, no seu perfil, irá ter então o número de horas, dias e meses que já passou a ver séries e filmes, com os conteúdos que adicionou à lista. Terá, no entanto, ainda outras estatísticas que vão sendo criadas ao longo do tempo e com a informação que vai adicionando.

Utiliza alguma outra app para o mesmo efeito? Aqui também já sugerimos a SeriesGuide.