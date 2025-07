Clientes da Vodafone vão ter até 2TB “gratuitamente” no Google One

A Vodafone Portugal anunciou a chegada do Google One, o serviço de armazenamento em nuvem da Google, que passa agora a estar incluído na oferta para novas adesões de Clientes.

Novas adesões aos tarifários móveis Red, pacotes fibra2 e fibra4

Com o Google One, os Clientes da Vodafone poderão beneficiar de mais espaço de armazenamento para guardar fotos, vídeos, e-mails, documentos e mais, diretamente nos serviços Google que já utilizam no dia a dia. Com milhões de utilizadores em todo o mundo, o Google One é o serviço de subscrição que oferece armazenamento na nuvem expandido e acesso a mais funcionalidades do universo Google.

Todos os utilizadores Google One podem aceder a mais espaço para o Google Drive, Gmail e Google Fotos, a um backup móvel integrado, a partilhar o seu plano com até cinco pessoas e a selecionar benefícios adicionais, como acesso a funcionalidades premium do Google Workspace. Com planos flexíveis e benefícios crescentes, o Google One é a solução ideal para quem procura mais espaço, organização e produtividade no seu dia a dia digital.

Com este lançamento, a parceria entre a Vodafone e a Google dá um novo passo em Portugal. Depois da chegada do Google Pixel ao nosso portefólio e do lançamento da Vodafone Tv Play (a box de televisão que incorpora as melhores funcionalidades do universo Google), a Vodafone reforça esta aliança estratégica e o posicionamento no mercado enquanto fornecedor de produtos de última geração. Esta colaboração contínua sublinha o compromisso conjunto de ambas as marcas em disponibilizar soluções digitais inovadoras, que simplificam e enriquecem a experiência dos nossos Clientes.

O Google One passa a estar incluído nas novas adesões aos tarifários móveis Red, pacotes fibra2 e fibra4, com gigas e gigas de armazenamento, até 2TB. Também os Clientes Yorn - neste caso, tanto os atuais como os futuros - terão acesso à oferta Google One, que pode ser consultada aqui.