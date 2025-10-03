IPTV na Europa sofre golpe! Rede com 900 mil utilizadores é encerrada

Os casos de sucesso contra os serviços de IPTV ilegais têm aumentado nos últimos meses. Numa nova operação, a polícia em Itália desativou uma das maiores redes de pirataria da Europa, que acedia ilegalmente à Sky, DAZN, Mediaset, Netflix e Amazon Prime Video. Os presos ganhavam 9 milhões de euros por mês.

IPTV na Europa sofre golpe em Itália

A luta contra a IPTV na Europa está ao rubro. Itália lançou uma nova operação contra uma das maiores redes ilegais de IPTV. As detenções revelaram a verdadeira dimensão do incidente: a plataforma tinha quase 900 mil subscritores. Este país lidera as operações anti-pirataria, muito à frente de qualquer outro país europeu. A polícia desmantelou uma das maiores redes até à data com a Operação Maxi.

Fecharam uma lista de algumas das plataformas ilegais de IPTV mais populares do país. Os quase 900.000 utilizadores pagaram uma pequena taxa de subscrição para aceder às plataformas de streaming mais populares. As autoridades italianas alegam que as perdas para os detentores de direitos e para as plataformas de streaming ascendem a milhões, mas o mesmo acontece com as receitas dos operadores ilegais de IPTV.

“A Polícia Estadual executou um mandado de detenção emitido pelo Juiz de Instrução Preliminar (GIP) do Tribunale del Capoluogo de Catânia contra oito indivíduos, alguns deles residentes no estrangeiro, que estão a ser investigados por crime organizado envolvendo a disseminação ilícita de transmissões de TV paga, acesso não autorizado a um sistema informático e fraude informática”, segundo um comunicado da Polícia Italiana.

Encerrada uma das maiores redes de pirataria

Uma operação deste tipo só poderia ser realizada com uma rede organizada, mas o elevado número de assinantes alertou finalmente as autoridades italianas. Os criadores das IPTV piratas já não conseguiram esconder as suas atividades. Os cibercriminosos utilizaram vários servidores alojados por empresas estrangeiras de alojamento na esperança de evitar suspeitas.

Os reclusos usaram intermediários anónimos e identidades falsas para registar linhas telefónicas, criar contas bancárias, criar assinaturas de TV e alugar servidores. As autoridades não confirmaram se a rede foi desmantelada de forma permanente, mas revelaram que ganhava 9 milhões de euros por mês com subscrições de 10 euros que dão acesso a todos os serviços de streaming.

Stefano Azzi, CEO da DAZN Itália, alerta que este volume de pirataria “cobre apenas uma fração do total”. Afirma ainda que é positivo o bloqueio ou o encerramento permanente de uma rede com 900 mil utilizadores. O CEO acredita que se trata de um número enorme de utilizadores identificáveis, sugerindo as potenciais consequências para os subscritores.