iPhone 17: há novo bug irritante que está a afetar cada vez mais utilizadores

Lançado há algumas semanas, o iPhone 17 não tem estado isento de problemas. Estes são bem conhecidos e deixam os utilizadores preocupados, em especial no que toca à imagem deste equipamento. Agora, um novo bug irritante foi descoberto e afeta cada vez mais utilizadores da Apple.

Novo bug irritante no iPhone 17

Quando parecia que o Scratchgate começava a desaparecer, um novo problema afeta o iPhone 17. Especificamente, os modelos Pro e Pro Max. E, ao contrário do que se acreditava quando o primeiro relatório foi publicado, parece estar a tornar-se cada vez mais comum. O relato de um utilizador revela uma falha que tinha encontrado nos altifalantes do seu iPhone 17 Pro Max.

Não demorou muito para que o tópico se enchesse de utilizadores a queixarem-se do mesmo problema com os seus equipamentos (iPhone 17 Pro/Pro Max). Aparentemente, quando se liga o dispositivo ao carregador, começa a tocar qualquer coisa e baixa o volume ao máximo, os altifalantes emitem um ruído estranho. Parece interferência ou um ligeiro zumbido.

Há um problema com som ao carregar

Nem todos os modelos do iPhone 17 Pro/Pro Max parecem ser afetados, embora cada vez mais utilizadores confirmem que os seus telemóveis também apresentam este bug. A solução ainda não existe, embora a Apple já esteja ciente do problema. Um utilizador partilhou a sua experiência com a Apple sobre o problema com, e as suas respostas e atualizações deixam claro que a empresa trabalha já no problema.

Na sua primeira comunicação, a Apple solicitou dados e provas abrangentes do utilizador, sugerindo que não conheciam o problema. A empresa confirmou depois o zumbido ouvido nos vídeos fornecidos do iPhone 17 Pro, e os engenheiros reconheceram o problema. Estão a trabalhar numa correção, embora não tenham dado qualquer pista se está relacionada com o hardware ou software do iPhone 17 Pro/Pro Max.

A Apple já está a avaliar o problema

Além disso, confirma-se que a atualização do iOS 26.0.1 não corrige o bug. A Apple está a oferecer a substituição para os utilizadores que têm o Apple Care+, embora, como é um problema cada vez mais comum, alguns já tenham indicado que não querem passar pela aquisição de outro iPhone 17 Pro afetado. Para já, resta esperar, pois não se trata de uma falha catastrófica nem que impeça a utilização do dispositivo.

Na verdade, nem sequer é percetível quando se ouve música. Não deveria estar lá, claro, mas parece insignificante para justificar uma declaração da Apple. Se for uma falha de software, a solução é simples com um simples patch do iOS 26. No entanto, se estiver relacionado com o hardware, a Apple poderá enfrentar um recall de milhares de iPhone 17 Pro em todo o mundo ou uma avalanche de reparações gratuitas.