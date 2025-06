iOS 26 adiciona suporte para transferência de eSIM do Android para o iPhone e vice-versa

Segundo alguma informação "escondida" no novo sistema operativo para o iPhone, o utilizador irá conseguir fazer a transferência eSIM do Android para o iPhone e vice-versa no iOS 26. Claro, em Portugal ainda não tem a autorização do operador, mas a seu tempo esta novidade também chegará.

iOS 26 vai permitir passar o eSIM do Android para o iPhone e vice-versa

Em Portugal é possível trocar de eSIM entre smartphones? Vodafone : não permite a transferência automática — é necessário gerar um novo eSIM via app My Vodafone ou presencialmente

: não permite a transferência automática — é necessário gerar um novo eSIM via app My Vodafone ou presencialmente NOS : permite várias ativações do mesmo eSIM no mesmo equipamento, mas para trocar de iPhone é preciso ativar um novo perfil. Há necessidade de visitar loja.

: permite várias ativações do mesmo eSIM no mesmo equipamento, mas para trocar de iPhone é preciso ativar um novo perfil. Há necessidade de visitar loja. MEO: tem de ativar um novo cartão eSIM na loja.

A atualização do software iOS 26 da Apple foi anunciada há alguns dias e os utilizadores que já têm a versão instalada estão a descobrir o muito que a Apple trouxe de novo.

Assim, nesta senda de perceber onde há novidades, foi descoberto que a atualização irá adicionar suporte para a transferência de eSIMs entre iPhones e dispositivos Android pela primeira vez.

Onde está a opção de transferência?

A atualização do software iOS 26 está agora disponível na versão beta para programadores e nalguns utilizadores surgiram novas opções “Transferir para Android” e “Transferir do Android” na aplicação Definições > Rede Móvel > Adicionar eSIM.

A Apple ainda não confirmou a funcionalidade, e não parece estar totalmente funcional na atual versão beta.

Esta funcionalidade reflecte uma que a Google adicionou ao Android 16 e que permite transferir eSIMs de iPhones para dispositivos Android, pelo que parece que as duas empresas estão a tentar tornar mais fácil do que nunca a troca de dispositivos.

A atualização do software iOS 26 da Apple está agora nas mãos apenas dos programadores, mas uma nova versão beta pública será lançada em julho. Espera-se que a atualização final seja lançada ao público no próximo outono, provavelmente em setembro.

Neste período, espera-se também o lançamento dos próximos dispositivos iPhone 17 da Apple, bem como de pelo menos um novo Apple Watch.

Esperamos que a Apple lance a segunda versão beta do iOS 26 na próxima semana ou duas. Uma nova versão iterada da versão beta original do iOS 26 chegou no início desta semana para corrigir um problema de bateria nos dispositivos iPhone 15 e iPhone 16.