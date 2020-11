Se até há pouco tempo era relativamente caro ter um drone em condições, com boa câmara, GPS e boa autonomia, nos dias de hoje o panorama mudou um pouco. Para utilização lúdica esporádica, gastar entre 500€ a 1200€ está fora de questão para muitos.

Assim, por 110€ pode ter um drone dobrável com câmara 4K, GPS para posicionamento inteligente, autonomia para 25 minutos e distância máxima de 1200 metros. Conheça o drone SG906 PRO.

Drone SG906 PRO, acessível e com gravação a 4K

Os drones mais populares e pequenos do mercado, são também dos mais caros. São opções excelentes para profissionais que necessitam do recurso ao vídeo e às fotografias aéreas para executar o seu trabalho. Contudo, não estão de todo ao alcance de qualquer pessoa. Principalmente para quem está ainda a iniciar-se no mundo dos drones ou, simplesmente, para quem quer captar umas imagens a partir do céu com qualidade, mas sem gastar muito dinheiro.

Existem várias opções a baixo preço e o drone SG906 PRO é uma das opções a considerar.

O drone SG906 PRO é um pequeno equipamento, dobrável. Fechado mede 8,4 x 17,4 x 7 cm e aberto é de 28,3 x 25,3 x 7 cm e pesa 550g.

Tem uma autonomia para cerca de 25 minutos de voo, o que é um tempo bastante bom. Permite, além disso, voos a uma distância de 1200 metros, a uma altitude de 120 metros.

Inclui sistema de localização GPS e GLONASS e ainda tem ligação Wi-Fi a 5GHz.

O controlo é feito através de um controlo remoto e do smartphone, onde irá surgir a imagem da câmara. Tem modos de voo como altura fixa, ponto fixo, acompanhamento de objeto, circular a um ponto, entre outros. O gimbal onde a câmara está fixada tem estabilizador de dois eixos.

A câmara permite captar fotos com resolução de 4096 x 3072p e vídeo a 1080p. O drone suporta armazenamento até 64GB através de cartão microSD (não incluído).

O drone SG906 PRO está disponível por cerca de 110€, com envio rápido e não sujeito a taxas adicionais.

SG906 PRO