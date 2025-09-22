Segurança Social: há um novo pedido que pode fazer online

O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Depois da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio por assistência de terceira pessoa, foram também adicionadas novas declarações e o pedido de Subsídio de Educação Especial através do Portal da Segurança. Mas há um novo pedido que pode fazer online.

Subsídio de Educação Especial: 3 opções na Segurança Social

No Portal da Segurança Social já é possível fazer o pedido de Subsídio de Educação Especial (SEE), estando disponíveis três opções:

Registo de pedido de SEE para apoio individual por técnico especializado;

Registo de pedido de SEE para a frequência de estabelecimento de educação especial;

Consulta de pedido de SEE.

Através do Portal é também possível fazer o pedido de reembolso de despesas com educação especial, tornando desta forma o processo de pagamento mais ágil e rápido.

O SEE é um apoio financeiro destinado a crianças e jovens até aos 24 anos de idade com deficiência permanente. O objetivo é compensar os encargos resultantes da frequência de estabelecimentos para pessoas com deficiência ou do apoio individual prestado por técnicos especializados.