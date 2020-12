Dica: Como ver todas as fotografias de que já gostou no Instagram

As redes sociais estão recheadas de imagens dos utilizadores, sempre a mostrar o que estão a fazer ou onde estão. A ideia é dar a mostrar em imagens todas estas memórias e todas estas recordações.

Claro que a possibilidade de gostar destas imagens e destas publicações veio tornar ainda mais social estas partilhas. Ao fim de algum tempo e com tantas publicações, fica difícil sabermos o que já gostámos. No Instagram isso é simples de saber.

Imagens e fotografias do Instagram

O Instagram é uma rede social focada na fotografia e em todas as imagens e que gostamos. Facilmente se podem aplicar filtros e tratar as publicações, tornando-as ainda mais interessantes e mais apelativas para quem as procura e as vê.

Claro que ficam públicas e acessíveis, podendo ser comentadas e até “gostadas”, mostrando a quem publicou que é interessante. Com o tempo, quem faz essas avaliações, acaba por perder o registo de todas as publicações em que colocou o seu gosto.

Recordar tudo o que colocaram Gosto

Para saberem quais são essas publicações, nomeadamente quais são, o utilizador só precisa de aceder à sua área do Instagram. Carrega na sua imagem e depois só precisa de abrir o menu, acessível nas 3 barras horizontais, do lado direito.

Aí dentro devem escolher a opção Definições, que está bem no final da zona inferior, quase fora da vista do utilizador. De seguida, e já no novo ecrã, devem escolher a opção Conta e depois selecionar a opção Publicações de que gostaste.

Simples de chegar a esta informação

Aqui dentro, nesta nova área, ficam imediatamente visíveis todas as publicações onde o utilizador colocou o seu Gosto. Estas estão ordenadas cronologicamente e podem ser navegadas para ver o que se passou no passado e as imagens de que gostaram mais no Instagram.

Cada uma das imagens pode ser aberta e vistos os comentários e toda a informação adicional presente. Com esta navegação simples conseguem assim ter acesso ao passado e a tudo o que marcaram como interessante e que gostaram no Instagram.