Windows 11: novidade da Microsoft vai informar por que razão o PC está lento

A Microsoft tem novidade para o Windows. Lançou uma funcionalidade que regista quebras de desempenho. Quem sentir o seu PC a bloquear uma tarefa, a nova funcionalidade ajudará a identificar o problema. O registo de lentidão estará disponível para o Windows 11 e faz parte da estratégia mais ampla da gigante tecnológica. Esta é uma ajuda essencial.

Numa publicação no blogue, a Microsoft anunciou as novas atualizações que chegarão ao Windows 11 no programa Insider. As compilações incluem algumas funcionalidades adicionais de IA para PCs Copilot+, bem como correções para alguns problemas introduzidos na versão anterior. O mais notável de todos é o Registo de Lentidão, uma nova funcionalidade que ajudará a resolver um dos problemas mais comuns do Windows.

“Como parte do nosso compromisso em melhorar o desempenho do Windows, são agora recolhidos logs quando o computador apresenta lentidão”, afirma a empresa. O objetivo deste registo é ajudar a Microsoft (e, potenciais, os utilizadores avançados) a identificar a causa raiz de problemas como a lentidão, o bloqueio ou a falta de resposta . Os dados serão armazenados localmente num ficheiro de texto que pode ser enviado para a Microsoft ao reportar o problema.

A nova funcionalidade para reportar lentidão do sistema estará disponível nas Configurações do Windows . A atualização 26200.5710 (KB5062676), disponível no Canal de Desenvolvimento, adiciona uma nova opção denominada Lentidão do Sistema em Definições > Ambiente de Trabalho . Quando ativada, os utilizadores poderão anexar os registos ao reportar problemas no Windows 11 através do Hub de Feedback .

Embora a Microsoft não forneça detalhes sobre o conteúdo destes registos, estes provavelmente incluem dados como tempos de resposta para processos críticos e métricas de utilização de CPU, memória, disco ou rede . Podem também incluir eventos do kernel ou do subsistema gráfico, bem como rastos do sistema que indicam a presença de estrangulamentos , como já fazem outras ferramentas de diagnóstico do Windows.

Os registos são enviados somente quando um problema é reportado manualmente. Isto é crucial, pois os registos não são partilhados sem o consentimento explícito do utilizador. Além de serem úteis para identificar quebras de desempenho, os novos logs serão também úteis para futuras atualizações do Windows 11. As lentidões têm sido uma constante nos últimos dois anos.

Os registos de falhas de desempenho podem ser utilizados para identificar estes problemas no Programa Insider antes que as compilações finais cheguem a todos os utilizadores do Windows 11. Em breve todos vão poder usar esta novidade, assim que a Microsoft a torne acessível a todos.