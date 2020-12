A troca de mensagens na Internet tem conquistado níveis de segurança e privacidade que há muito eram pedidas. O Facebook, nas suas várias ofertas, tratou disso e agora está focado nas mensagens que desaparecem.

Esta novidade foi apresentada há dias no WhatsApp, mas outro serviço seu já o tem presente. O Messenger oferece aos seus utilizadores algo semelhante e que já pode ser usado por todos. Falamos do Modo temporário, que é muito simples de usar.

Conversas que desaparecem no Messenger

Por vezes, em condições muito particulares, queremos que as conversas do Messenger sejam temporárias e que desapareçam pouco tempo depois. São temporárias e efémeras, sem que existam registos ou que possam ser guardadas.

Este modo temporário existe no Messenger e pode ser ativado de forma simples, ainda que manual e para cada conversa. Esta opção está presente para os utilizadores ativarem e para usarem sempre que entenderem ser necessário.

Modo temporário é a solução

Para ativar essa opção no Messenger só precisam de aceder à conversa em que querem ativar o modo temporário. Aí dentro devem carregar no “i” que está no canto superior, para acederem às suas definições. Depois, dentro dessa área, devem procurar a opção Modo temporário.

Esta opção vai estar, naturalmente, desativada e pronta a ser usada pelos utilizadores. Basta ser ativada para que a conversa entre imediatamente no modo em que as mensagens são eliminadas posteriormente. Este modo irá estar ativo enquanto a janela estiver aberta e ativa do lado do utilizador.

O Facebook faz desaparecer tudo o que foi trocado

Assim, todas as mensagens trocadas nessa conversa doo Messenger vão ser efémeras acabando por desaparecer de forma total assim que as janelas forem fechadas. Não existe forma de serem copiadas e caso seja captada uma imagem, esta informação será mostrada na janela.

Após este modo ser fechado, tudo volta ao normal, sem qualquer registo da conversa anterior ou dos ficheiros que tenham sido partilhados entre os utilizadores. Este modo é a forma de garantir que tudo o que seja trocado seja temporário e que não exista qualquer registo.