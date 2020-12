Empresa cria PC gaming retro que tem até drive falso para disquete

Se é adepto de tecnologia mais antiga, da velha guarda e que atualmente é considerada como pertencente ao passado, então anime-se, há uma novidade no segmento dos computadores que vai gostar.

A empresa Origin criou o RestoMod, um PC gaming com aparência retro que conta até com uma drive de disquete falso e botão turbo.

Sobretudo quem nasceu na década de 70, 80 e 90 tem um interesse especial pelas tecnologia old school. Muitos dos equipamentos dessa altura atualmente já são completamente obsoletos, mas trazem-nos memórias inigualáveis das nossas primeiras experiências geek.

No entanto, algumas marcas desenvolvem produtos alusivos à tendência retro, no sentido de provocar uma certa nostalgia nas emoções dos utilizadores mais antigos.

Criado PC gaming retro que até traz uma drive falsa para disquete

A Origin PC, não confundir com a plataforma EA Games, é uma fabricante destinada à produção de computadores, sediada em Miami, EUA.

A marca apresentou agora o seu mais recente projeto, um computador gaming com um visual retro dos anos 90, designado RestoMod.

Mas a atenção aos pormenores teve bastante dedicação por parte da empresa, uma vez que este PC conta até com uma drive falsa para disquetes e para CDs. Além disso, foi ainda colocado o clássico botão turbo ao lado do botão para desligar.

Estes desenhos foram feitos através de uma impressão HD UV diretamente no aço do painel frontal.

Para o fabrico deste PC, a Origin adaptou uma caixa 4000 D Corsair e transformou a parte da frente num autêntico computador antigo. No entanto, este design contrasta com a lateral que conta com detalhes modernos, como um painel em vidro onde é possível ver o espetáculo de cores e componentes RGB no interior.

Mas basta um olhar por estas características mais antigas para nos levar numa verdadeira viagem no tempo. E como sabe bem recordar esses momentos!…

Na parte superior consta um acabamento em rede, fundamental para uma boa ventilação e refrigeração dos componentes.

Há apenas 50 unidades para venda deste PC retro

Se ficou interessado neste equipamento, então saiba que o RestoMod é uma edição limitada e há apenas 50 unidades disponíveis para venda.

Uma vez que todo o interior pode ser personalizado, o preço varia consoante os componentes. Por exemplo, por 2.080 dólares (~1.714 euros), pode ter este PC com um processador Intel Core i5-10400, com 16 GB de RAM, 250 GB de armazenamento interno e uma GPU NVIDIA GeForce GTX 1600 Ti.

Mas a equipa do site Tom’s Hardware fez o teste para saber qual o valor máximo que poderá custar o RestoMod. Desta forma a conclusão foi de que, com um Intel Core i9-10900K, 16 GB de RAM, armazenamento interno de 2 TB (SSD NVMe) e a nova placa gráfica RTX 3090, este computador pode ficar em 5.229 dólares (~4.310 euros).

Já para os fãs da AMD, existem as opções de processadores Ryzen e placas gráficas Radeon RX 6000.

De momento, os PCs RestoMod só estão disponíveis para venda no mercado norte-americano. Mas, quem sabe, não pode o projeto estender-se a outras regiões.

Leia também: