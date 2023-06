watchOS 10 permite adicionar cartões ao Apple Pay diretamente no Apple Watch

O watchOS 10 traz várias novidades que aumentam a usabilidade e qualidade do Apple Watch. Da saúde ao desporto, passando pelo entretenimento, o relógio da Apple está mais poderoso e no novo sistema operativo torna-se ainda mais independente do iPhone. Agora permite que se adicionem cartões de pagamento no Apple Pay, sem necessidade de o fazer no iPhone.

App Carteira mais independente no watchOS 10

Uma das mais inovadoras formas de pagamento é o Apple Pay. Facilmente adicionamos os nossos cartões de crédito e débito e podemos com um clique pagar via contactless. Simples, seguro e muito prático. Este serviço existe há muitos anos e está cada vez mais popular. Sabendo disso e fazendo por isso, a Apple quer dar aos utilizadores do Apple Watch mais independência.

O Apple Pay foi apresentado em setembro e lançado a 20 de outubro de 2014 nos Estados Unidos. Este serviço de pagamentos apareceu como parte da atualização do sistema operativo iOS 8.1 para dispositivos da Apple, incluindo o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Desde então, o Apple Pay foi gradualmente lançado noutros países e ampliado para incluir outros dispositivos da Apple, como o Apple Watch, iPads e Macs compatíveis.

Em Portugal, o Apple Pay foi lançado em junho de 2019 permitindo aos utilizadores fazerem pagamentos seguros usando os seus dispositivos Apple.

watchOS 10 traz mais liberdade ao Apple Watch e Apple Pay

O novo sistema operativo anunciado na WWDC 23 mostrou que a Apple quer dar ao relógio mais liberdade e usabilidade. Um dos exemplos que vemos é na aplicação Carteira.

Agora, no Apple Watch, esta aplicação traz o botão "Adicionar cartão". Anteriormente, os utilizadores tinham de utilizar a aplicação Watch no iPhone para adicionar um novo cartão ao Apple Pay. Mas com esta mudança, o processo de configuração do Apple Pay pode ser feito inteiramente no Apple Watch.

Quando os utilizadores tocam para adicionar um novo cartão à aplicação Carteira, são guiados através do processo completo de configuração do Apple Pay.

É possível introduzir o número do cartão de crédito, a data de validade e o código de segurança diretamente no relógio.

Se o seu banco oferecer uma verificação adicional por SMS ou chamada telefónica em vez de utilizar a aplicação do banco, não precisará do iPhone para concluir a configuração.

Esta é uma atualização pequena, mas, ao mesmo tempo, importante. Ao longo dos últimos anos, a Apple tem vindo lentamente a tornar o Apple Watch menos dependente do iPhone. Por exemplo, os utilizadores podem aceder às definições do watchOS diretamente a partir do relógio, e os utilizadores de modelos com e-SIM também podem fazer chamadas e ter streaming de música sem necessidade de terem o telemóvel por perto.