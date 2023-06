A IIIF150 está a preparar o lançamento do seu smartphone Raptor. Trata-se de um modelo robusto, da categoria dos rugged phones, com características de design inspiradas em peças de luxo.

O novo IIIF150 Raptor surge como uma nova proposta para o segmento dos smartphones robustos, mas com características um pouco distintas. Além de um design mais cuidado, o smartphone também dem uma dimensão menor, com bateria de 10000 mAh. É uma máquina pronta para a exploração profissional ao ar livre, com câmara térmica, visão noturna, câmara com estabilização ótica de 108 MP, barómetro e certificação IP68, IP69K e MIL-810H.

A câmara térmica é capaz de medir temperaturas numa faixa de -10℃ a 550℃, com resolução de 256 x 192 píxeis, taxa de atualização de 25 Hz e 11 tipos de paletes de cores térmicas. O Raptor pode capturar o calor que cada objeto irradia e convertê-lo numa imagem, atribuindo diferentes cores ou tons a diferentes temperaturas, independentemente das situações de luz. Além disso, sobrepondo a imagem de luz visível e a imagem térmica pelo algoritmo bispectrum IIIF150, são conseguidos detalhes mais vividos, contornos, textura e maior resolução numa imagem infravermelha.

Na traseira, a câmara é composta por um sensor principal de 108 megapíxeis e um sensor de visão noturna de 64 megapíxeis. Em comparação com a última geração, o Raptor melhorou o seu algoritmo em fotografia com estabilização e com pouca luz.

Sendo testado debaixo de água por 24 horas a 1,5 metros, o Raptor também pode ser usado como uma câmara subaquática. Para selfies, existe uma câmara com sensor de 32 megapíxel. A câmara é indicada para desbloqueio por reconhecimento do rosto, mas também existe um sensor de impressões digitais.

O Raptor é o primeiro telefone robusto que vem com um carregador GaN. É mais eficiente na transferência de corrente e o tamanho do carregador é ainda mais reduzido. Com uma alta taxa de conversão de energia, isso significa que menos energia é perdida e que o carregamento é feito de forma mais segura. A enorme de 10.000 mAh poderá ser carregada de forma rápida a 65 W.

Há ainda a destacar outras características como o ecrã de 6,8" com resolução FullHD+ e o processador MediaTek G99, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Suporta ainda a inclusão de um cartão microSD de até 1TB. Vem com Android 13 e tem Bluetooth 5.2.

O ruggedphone IIIF150 Raptor está disponível em promoção de lançamento, por apenas cerca de 348€ (IVA incluído), utilizando o código 8RFC567EHVJK para um desconto de $60, limitado às primeiras 100 unidades. Se o código esgotar, poderá ainda utilizar o código 4XR2NOIN08EK para as 200 unidades seguintes, ou o código DL4ALUPX81X8 para as 500 unidades seguintes. Após isso, apenas poderá utilizar o cupão de $10 oferecido na página do produto.

IIIF150 Raptor