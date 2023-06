Parceria entre EA Sports e CONMEBOL mais forte que nunca

A EA Sports continua a cimentar as suas parcerias, esforçando-se dessa forma, para fazer esquecer o "síndroma FIFA". Desta feita, foram revelados os novos dados da parceria com a CONMEBOL.

A Electronic Arts e a Conmebol, a confederação continental mais antiga do mundo e a entidade que rege o futebol na América do Sul, anunciaram recentemente uma renovação histórica da sua parceria por vários anos com a EA Sports.

Esta parceria levará a que a EA Sports continue a ser a parceira exclusiva na categoria de videojogos desportivos da CONMEBOL e garante que as competições de futebol mais prestigiadas da América do Sul continuem a ser partilhadas com milhões de fãs em todo o mundo como parte do novo ecossistema da marca EA Sports FC.

O acordo também permitirá que ambas as organizações ofereçam uma experiência de futebol inigualável aos fãs da região, graças à integração do licenciamento de competições de renome mundial da Conmebol, como CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana, CONMEBOL Recopa e CONMEBOL e Libertadores.

"A autenticidade está no centro da experiência do EA Sports FC e, através da renovação da parceria com a CONMEBOL, podemos celebrar e elevar o futebol sul-americano a nível global", disse David Jackson, Vice-Presidente de marca do EA Sports FC. "Os nossos parceiros da Federação são fundamentais para construir uma plataforma de futebol inovadora e em evolução constante para os fãs em todo o mundo, e estamos entusiasmados que a CONMEBOL partilhe da nossa visão para o futuro do futebol com o EA SPORTS FC."

EA Sports FC irá, tal como vimos aqui, tentar manter (e fazer crescer) o legado da série FIFA, que durante anos deteve o ceptro do futebol virtual. Agora, e ao lado de parceiros como a CONMEBOL, surge uma nova era, construída sobre uma base de inclusão e inovação, na qual os fãs continuarão a experimentar uma jogabilidade impar e viciante, onde poderão ter acesso a mais de 19.000 jogadores totalmente licenciados, 700 equipas e 30 ligas, com o apoio de mais de 300 parceiros globais de futebol que permitirão uma maior expansão em novas áreas em torno do futebol feminino e futebol de base.

"Estamos muito satisfeitos com a renovação de nossa parceria com a EA Sports, uma empresa que partilha o nosso compromisso com a expansão e o desenvolvimento do futebol sul-americano", disse Alejandro Domínguez, Presidente da Conmebol. "A Conmebol está empenhada em buscar novos e melhores recursos que enriqueçam a experiência de milhões de fãs no nosso continente e no mundo, dando a conhecer os nossos torneios e competições. Neste caminho, a EA Sports é uma aliada de valor único."

A EA Sports também apoiará o futebol de base em toda a região com sua a plataforma EA Sports FC Futures e unirá forças com o programa CONMEBOL Evolución. Ao apoiar a CONMEBOL Evolución, a EA SPORTS está a cumprir com o seu objetivo de promover o crescimento e o desenvolvimento do futebol em todo o mundo.

Além disso, a EA Sports continuará a ajudar a elevar e acelerar o futebol feminino, tornando-se patrocinadora oficial mundial da CONMEBOL Libertadores Feminina, destacando o compromisso contínuo em ajudar, aprender, crescer e apoiar o jogo a todos os níveis.