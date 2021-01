A polémica envolta no jogo Cyberpunk 2077 foi certamente a que mais marcou o mundo gaming já no final de 2020. Depois das várias críticas ao jogo, devido às graves falhas que apresenta para a PlayStation 4 e Xbox One, diversos jogadores lesados e descontentes exigiram o seu dinheiro de volta.

Assim, sabe-se agora a criadora CD Projekt Red já começou a reembolsar os jogadores que haviam feito esse pedido.

Apesar de ser a promessa mais esperada para o final de 2020, Cyberpunk 2077 foi uma completa desilusão. O motivo são os vários problemas encontrados no jogo, em especial para as consolas PlayStation 4 e Xbox One, que levaram mesmo a que a Sony retirasse o título da PlayStation Store. Para além disso, vários jogadores que haviam comprado o jogo exigiram a devolução do montante gasto.

Também os investidores do jogo se sentiram enganados e processaram a criadora CD Projekt Red. No entanto a empresa já veio pedir desculpa, apresentou algumas justificações para o sucedido e promete que as novas atualizações irão corrigir as falhas encontradas.

Depois de todos estes problemas, a CD Projekt Red já começou a reembolsar os jogadores lesados que haviam comprado o jogo Cyberpunk 2077 e que pediram o seu dinheiro de volta.

Contudo, para além do reembolso, alguns jogadores puderam ficar com o jogo na mesma, nomeadamente da cópia física.

Segundo o site Vice, vários jogadores começaram a receber o seu dinheiro através do PayPal, sem devolver o jogo. No entanto esta é uma situação estranha, uma vez que a própria CD Projekt Red indicou que os jogadores descontentes deveriam depois contactar a loja para a devolução do produto.

O site falou com alguns jogadores e um deles, chamado Steve, contou que:

Fiquei surpreso por não precisar [de devolver o jogo]. Então, ainda tenho tudo. Como cliente, acho que eles se saíram bem. Basta apresentar um comprovativo e eles devolvem o dinheiro.

No entanto o prazo para pedir o reembolso do dinheiro foi encerrado a 21 de dezembro. Caso tenha pedido, então provavelmente deverá ser reembolsado nos próximos tempos.

Outros jogadores, por exemplo, conseguiram trocar o jogo para PS4 pela versão para PC onde, até ao momento, o jogo apresenta condições.