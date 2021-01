Intel: CPUs Alder Lake de 10 nm podem chegar já em setembro

Apesar de ser a fabricante que ainda domina o mercado, a Intel tem perdido a força e a confiança dos clientes. O motivo deve-se ao facto de a marca norte-americana ainda se manter ‘presa’ ao processo de fabrico de 14 nm, numa altura em que está a todo o vapor a produção em 7 nm e 5 nm e já se começa a preparar a litografia de 3 nm.

No entanto parece que isso está prestes a mudar. A marca confirmou que os CPUs Alder Lake vão chegar este ano e é possível que já sejam produzidos no processo de 10 nm. Os rumores apontam setembro como o mês de lançamento destes novos processadores.

Parece que a fatídica realidade da Intel, de não conseguir avançar no processo de fabrico, tem os dias contados. Recentemente noticiámos que os processadores da marca californiana vão começar a ser produzidos pela gigante taiwanesa TSMC já este ano. Por outro lado, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, afirmou que o processo de 7 nm da empresa está a ir muito bem.

Mas 2021 poderá já ser o ano que marca a reviravolta para a Intel.

Bob Swan, CEO interino da Intel que em breve deixará o seu lugar para Pat Gelsinger, confirmou que a fabricante já está a finalizar a produção dos processadores Alder Lake. O executivo garante que o processo está a seguir os prazos esperados e o fabrico em grandes quantidades deve acontecer na segunda metade deste ano.

Segundo Swan:

Conforme olhamos para o futuro, ficamos empolgados com as capacidades que vamos levar aos consumidores com o Alder Lake para mobile (portáteis) e desktops e com o Sapphire Rapids para os data center. Estes produtos tiram toda a vantagem da nossa tecnologia de processo Enhanced SuperFin e numerosas melhorias arquitetónicas (…).