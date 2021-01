Na tentativa de resolver muitos dos problemas que o Cyberpunk 2077 tem, a CD Projekt Red lançou ontem um patch. Este prometia muito para os jogadores, que iriam assim ver várias questões tratadas e uma maior estabilidade num dos jogos mais esperados.

Se parte acabou por ser verdade, há uma nova questão que está a ser levantada pelos jogadores. Há um novo problema que este patch trouxe e que não parece simples de contornar. Afinal, a correção do Cyberpunk 2077 traz novos problemas ao jogo que todos esperavam.

Patch da CD Projekt Red prometia muito

A história recente do Cyberpunk 2077 não é das mais felizes. O jogo que prometia revolucionar a indústria, acabou por se revelar um fiasco em várias frentes.

Para além de não estar à altura do que foi sendo prometido, os problemas são muitos e impedem a sua utilização completa. Lentamente a CD Projekt Red tem tentado resolver o problema, mas nem sempre com o sucesso e a rapidez que era desejada por todos.

Novos problemas com uma solução no jogo

O patch lançado ontem foi mais uma tentativa da CD Projekt Red de trazer melhorias ao Cyberpunk 2077. As melhorias eram muitas, mas acabou por trazer novos problemas. O maior deles está na missão Down on the Street. Depois de Takamura ligar para ir ter com ele, o personagem não fala, o que impede que a missão avance.

Apesar de aparentar não haver uma solução, foi partilhada no Reddit uma forma de contornar o problema.

Carregar um save mais antigo, antes de Takamura e V deixarem o escritório de Wakako. V tem de terminar a conversa com Takamura fora do escritório. Logo após a conversa e do update da progressão da missão, devem aguardar durante 24 horas. Estes passos devem ativar a chamada e a conversa correta.

Cyberpunk 2077 continua a ter problemas graves

Para além desta situação problemática nova, há ainda relatos de outras questões. Vários jogadores reportaram que ao usarem o Sir John Phallustiff, uma das armas mais popular do jogo, surgem várias linhas de código, tornando impossível a sua utilização.

A CD Projekt Red já prometeu para breve um novo patch para o Cyberpunk 2077. Esse deverá ser muito maior e resolver muitos mais problemas do jogo. Sendo este menor, não se esperava que criasse esta situação, que terá de ser resolvida rapidamente.