Fortinet apresenta FortiGate 1200G e aposta na convergência entre firewall e SASE

A Fortinet anunciou a nova FortiGate 1200G, uma solução que combina segurança de rede de elevado desempenho com capacidades SASE através do FortiSASE Outpost. A novidade pretende responder às crescentes necessidades de segurança associadas a infraestruturas híbridas, inteligência artificial e aumento do tráfego encriptado.

FortiGate 1200G: conectividade de 10G, 25G e 100G

Integrado na série FortiGate G, a FortiGate 1200G utiliza a mais recente arquitetura FortiASIC da empresa para acelerar o processamento de rede e segurança. O equipamento disponibiliza conectividade de 10G, 25G e 100G, procurando garantir baixa latência e desempenho previsível em ambientes empresariais e de data center.

A solução inclui ainda mecanismos de proteção baseados em hardware, concebidos para reforçar a integridade e a resiliência da plataforma.

FortiSASE Outpost leva SASE para ambientes controlados pelas empresas

Uma das principais novidades está no FortiSASE Outpost, que permite utilizar capacidades SASE localmente, através de um FortiGate instalado numa infraestrutura controlada pelo cliente.

Desta forma, as organizações podem decidir onde pretendem realizar a inspeção do tráfego e aplicar as suas políticas de segurança. O tráfego pode ser encaminhado para pontos de presença SASE na cloud, enquanto dados sensíveis ou aplicações que exigem baixa latência podem ser processados localmente.

A possibilidade de criar pontos de presença SASE locais pode ser particularmente interessante em regiões onde não existe um POP cloud próximo ou quando existem requisitos específicos de soberania, conformidade e desempenho.

A Fortinet permite combinar os seus pontos de presença na cloud com estes POP locais, mantendo a gestão centralizada através da plataforma FortiSASE. As políticas de segurança, visibilidade e controlos de acesso podem assim ser aplicados de forma consistente em diferentes ambientes.

Segurança preparada para infraestruturas de IA

A Fortinet destaca também a importância desta arquitetura perante o crescimento das infraestruturas de inteligência artificial. Agentes, aplicações e dispositivos ligados à IA estão a gerar volumes cada vez maiores de tráfego, aumentando a necessidade de inspeção e proteção sem comprometer o desempenho.

FortiGate e FortiSASE partilham a mesma base tecnológica FortiOS, permitindo utilizar políticas, contexto de segurança e inteligência sobre ameaças de forma integrada.

A solução pode ainda tirar partido dos FortiGuard AI-Powered Security Services, que disponibilizam inteligência sobre ameaças e proteção automatizada, bem como do FortiAI para apoiar processos de investigação e resposta a incidentes.

A Fortinet considera que esta convergência entre firewall e SASE representa uma evolução importante na arquitetura de segurança das organizações, permitindo escolher entre segurança aplicada localmente ou através da cloud, de acordo com os requisitos de cada ambiente.