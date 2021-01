Kirin 9010 de 3 nm será o próximo processador topo de gama da Huawei

Há poucos meses, a Huawei apresentou o seu mais recente chip Kirin 9000, que alimenta a linha topo de gama do Mate 40. E este chipset já deu mais do que provas de todo o seu poder, tendo mesmo batido a concorrência nos testes realizados.

Mas agora a marca chinesa estará a desenvolver um novo processador topo de gama. E, de acordo com as recentes informações, este chip irá designar-se Kirin 9010 e já será produzido numa litografia de 3 nm, podendo ser o primeiro a sair com esta característica.

O chipset mais potente que a Huawei tem atualmente é o Kirin 9000 que apenas se encontra na linha topo de gama Mate 40. E depois de vários testes, os resultados indicam que este processador consegue bater toda a concorrência dos dispositivos Android. Em especial aqueles alimentados pelo rival Snapdragon 865 da Qualcomm.

Mas há agora novidades sobre a próxima aposta da marca chinesa neste segmento.

Kirin 9010 de 3 nm: será este o próximo processador flagship da Huawei?

De acordo com os dados recentes, o próximo processador topo de gama da Huawei será o chip Kirin 9010. A informação foi avançada pelo leaker @Rodent950 na sua conta da rede social Twitter. Segundo a publicação, o processador da próxima geração será produzido com uma litografia de 3 nm.

Caso se confirmem estes dados, então a Huawei poderá ser a primeira fabricante a anunciar um chip de 3 nm.

O Kirin 9000 foi o primeiro processador de 5 nm lançado para os dispositivos Android. A este seguiram-se o Exynos 1080 da Samsung e o Snapdragon 888 da Qualcomm.

Mas agora estas informações indicam que a Huawei poderá evoluir no que respeita à litografia dos seus chips. E de acordo com o que alguns site avançam, o chip poderá já vir incorporado na gama Mate 50, que deverá ser apresentada no quarto trimestre de 2021.

Espera-se também que outras fabricantes optem pelo processo de 3 nm, mas só mais para o final do ano e início de 2022 é que poderemos ter algo em concreto neste segmento.

Recordamos ainda que a Apple já terá reservado para si a primeira encomenda de chip de 3 nm da fabricante de Taiwan, TSMC.

